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Бизнесмен Чеглаков, владевший «Марусей», не исключил возвращения в Формулу-1

Бизнесмен Чеглаков, владевший «Марусей», не исключил возвращения в Формулу-1
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Владелец бывшей команды Формулы-1 «Маруся» Андрей Чеглаков не исключил, что в будущем может в каком-то качестве вернуться в Ф-1 или войти в какой-либо проект в другой гоночной серии.

«Посмотрим… Предполагаю, что при стечении некоторых факторов я что-то мог бы поделать в этой зоне ещё раз. Знаете, как говорят: опера не закончилась, пока поёт толстая леди. Пока наша жизнь продолжается, мы всегда можем сделать ещё что-то хорошее.

Ф-1 или другие чемпионаты? Будет видно. Например, сейчас появились довольно любопытные электрические серии. Но вообще сейчас очень важно что-то делать на территории нашей страны. Наша страна заслужила, чтобы мы получили много удовольствия и платформу для роста героев у себя», — заявил Чеглаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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