Алонсо: Сильверстоун — трасса для настоящих гонщиков

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании.



«Сильверстоун — классическая гонка. Там у меня было несколько поулов, подиумы и победы. Это трасса для настоящих гонщиков, и часто там получаются очень интересные гонки. Обычно погода там непредсказуема. Бывают очень жаркие дни, а бывает, наоборот, очень дождливо и сильный ветер на трассе. Однако, какой бы ни была погода, я уверен, что гонка будет весёлой.



Пока впечатления от нынешнего сезона у меня смешанные. Мы находимся в десятке, но в 2022 году нам не везло. Были проблемы с надёжностью, бывали неудачные для нас выходы машины безопасности. У нас есть потенциал. Я с нетерпением жду следующей гонки», — цитирует Алонсо Grandprix247.

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