Алонсо: Сильверстоун — трасса для настоящих гонщиков
Поделиться
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании.
«Сильверстоун — классическая гонка. Там у меня было несколько поулов, подиумы и победы. Это трасса для настоящих гонщиков, и часто там получаются очень интересные гонки. Обычно погода там непредсказуема. Бывают очень жаркие дни, а бывает, наоборот, очень дождливо и сильный ветер на трассе. Однако, какой бы ни была погода, я уверен, что гонка будет весёлой.
Пока впечатления от нынешнего сезона у меня смешанные. Мы находимся в десятке, но в 2022 году нам не везло. Были проблемы с надёжностью, бывали неудачные для нас выходы машины безопасности. У нас есть потенциал. Я с нетерпением жду следующей гонки», — цитирует Алонсо Grandprix247.
Новость по темеЧжоу рассказал, как Фернандо Алонсо стал его любимым гонщиком
Комментарии
- 30 июня 2022
-
16:54
-
16:42
-
15:51
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
14:57
-
14:45
-
14:39
-
14:38
-
13:50
-
12:46
-
12:34
-
12:20
-
11:49
-
11:33
-
10:28
-
09:52
-
00:46
-
00:20
- 29 июня 2022
-
23:36
-
22:38
-
21:48
-
21:43
-
19:34
-
19:22
-
18:34
-
18:28
-
18:00
-
16:49
-
16:26
-
15:30
-
14:52
-
14:07
-
13:07
Партнерский контент