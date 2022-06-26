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Чжоу рассказал, как Фернандо Алонсо стал его любимым гонщиком

Чжоу рассказал, как Фернандо Алонсо стал его любимым гонщиком
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Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал о своём отношении к двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо.

«Это было в 2004 году. Я тогда ничего не знал об автоспорте. Я был там просто как фанат. Я видел его гонку и решил, что он очень хороший гонщик. У меня была мечта однажды стать гонщиком Формулы-1. На второй год, когда состоялся Гран-при Китая, я уже чуть больше разбирался в автоспорте и держал его флаг. Все видели это фото в социальных сетях.

Довольно странное чувство. Когда я познакомился с ним, мы проводили частные тесты в „Альпин“. В следующем сезоне я в Австрии ездил в тренировке на его машине. Это был особенный момент, я не думал, что это может произойти когда-то», — приводит слова Чжоу PlanetF1.

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