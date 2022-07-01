Фернандо Алонсо выступил с призывом после расистских скандалов в автоспорте

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о скандалах на расовой почве, которые недавно произошли в автоспорте. В их центре оказались трёхкратный чемпион Формулы-1, бразилец Нельсон Пике, назвавший Льюиса Хэмилтона «негиньо», а также эстонский гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс, который произнёс слово «негр» во время стрима с Лиамом Лоусоном. По мнению Алонсо, сейчас нужно предпринять какие-либо действия с целью недопущения подобного в будущем.
«В спорте не должно быть места таким комментариям. Он должен быть примером для нашего общества, а эта неделя была очень грустной для автоспорта. Давайте посмотрим, какими будут последствия. Я действительно считаю, что теперь необходимо предпринять какие-либо действия.
Сейчас в нашей команде работает много женщин, много талантливых дизайнеров и механиков. В нашем гоночном коллективе трудятся самые разные люди. Вместе мы здорово взаимодействуем. И этот спорт, как я уже сказал, должен быть примером для нашего мира», — приводит слова Алонсо CNN.
Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:
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