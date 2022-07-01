Экклстоун: если Хэмилтон имеет в виду меня, то ему следует получше подумать

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун отреагировал на слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который ранее заявил о необходимости заставить замолчать голоса старшего поколения на фоне расистского скандала с трёхкратным чемпионом Формулы-1 Нельсоном Пике.
Ранее бразилец назвал Хэмилтона «негиньо», чем спровоцировал громкий скандал. С португальского это словно можно перевести как «парень», но можно и как запретное и скандальное «негр».
«Полная чепуха. Если он имеет в виду меня, то ему следует получше подумать. Мы с его отцом некоторое время размышляли о том, чтобы заняться совместным бизнесом. Я не расист, даже наоборот. Его комментарии просто сумасшедшие», — приводит слова Экклстоуна издание Daily Mail.
Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:
- 1 июля 2022
-
13:47
-
13:20
-
12:59
-
12:55
-
12:41
-
12:07
-
12:02
-
11:57
-
11:36
-
11:06
-
09:50
-
09:43
-
00:47
- 30 июня 2022
-
23:50
-
23:25
-
23:02
-
22:45
-
22:39
-
21:54
-
20:54
-
20:41
-
19:47
-
18:43
-
17:33
-
16:54
-
16:42
-
15:51
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
14:57
-
14:45
-
14:39
-
14:38
-
13:50