Экклстоун: если Хэмилтон имеет в виду меня, то ему следует получше подумать

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун отреагировал на слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который ранее заявил о необходимости заставить замолчать голоса старшего поколения на фоне расистского скандала с трёхкратным чемпионом Формулы-1 Нельсоном Пике.

Ранее бразилец назвал Хэмилтона «негиньо», чем спровоцировал громкий скандал. С португальского это словно можно перевести как «парень», но можно и как запретное и скандальное «негр».

«Полная чепуха. Если он имеет в виду меня, то ему следует получше подумать. Мы с его отцом некоторое время размышляли о том, чтобы заняться совместным бизнесом. Я не расист, даже наоборот. Его комментарии просто сумасшедшие», — приводит слова Экклстоуна издание Daily Mail.

Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума: