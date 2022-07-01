«Неидеально». Ферстаппен прокомментировал пятничные практики ГП Великобритании
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Великобритании.
«Всегда нелегко, если не выступаешь в первой практике, — во второй приходится немного гадать. Пожалуй, было неидеально, но и большой проблемы не было. Думаю, мы знаем, над чем надо работать.
Завтра, возможно, будет дождь, так что тогда условия снова будут разными. Как бы то ни было, мы где-то рядом. Из-за скоростных поворотов здесь довольно большой износ шин, но изначально было понятно, что будет нелегко контролировать их работу», — приводит слова Макса Ферстаппена F1i.
Напомним, лучшее время по итогам пятницы досталось пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу, вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Комментарии
- 1 июля 2022
-
21:51
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
20:16
-
19:46
-
19:38
-
19:08
-
18:43
-
17:38
-
17:04
-
16:22
-
16:02
-
15:39
-
14:52
-
14:34
-
13:47
-
13:20
-
12:59
-
12:55
-
12:41
-
12:07
-
12:02
-
11:57
-
11:36
-
11:06
-
09:50
-
09:43
-
00:47
- 30 июня 2022
-
23:50
-
23:25
-
23:02
-
22:45
-
22:39
-
21:54
Партнерский контент