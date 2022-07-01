«Неидеально». Ферстаппен прокомментировал пятничные практики ГП Великобритании

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Великобритании.



«Всегда нелегко, если не выступаешь в первой практике, — во второй приходится немного гадать. Пожалуй, было неидеально, но и большой проблемы не было. Думаю, мы знаем, над чем надо работать.



Завтра, возможно, будет дождь, так что тогда условия снова будут разными. Как бы то ни было, мы где-то рядом. Из-за скоростных поворотов здесь довольно большой износ шин, но изначально было понятно, что будет нелегко контролировать их работу», — приводит слова Макса Ферстаппена F1i.

Напомним, лучшее время по итогам пятницы досталось пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу, вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.