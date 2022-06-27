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7 талантливых пилотов, которым не удалось реализовать свой потенциал в Формуле-1: Вандорн, Ферстаппен, Бадоер и другие

«Самый талантливый со времён Сенны». 7 чудо-талантов, провалившихся в Формуле-1
Лев Дорогов
7 чудо-талантов, провалившихся в Формуле-1
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Отцы Ферстаппена и Магнуссена получили крайне болезненный опыт.

Каждому из молодых героев современной Формулы-1, будь то Ферстаппен, Леклер, Расселл или Норрис, успешную гоночную карьеру прочили ещё до дебюта в «Королевских гонках». К счастью, каждому из них удалось реализовать свой потенциал, добравшись до вершин Формулы-1. Но в то же время история Ф-1 помнит множество по-настоящему талантливых гонщиков, которым так и не удалось блеснуть в главной гоночной серии мира. Представляем вашему вниманию семёрку таких пилотов.

Стоффель Вандорн. Чемпион GP2 (2015 год)

На подходе к Формуле-1 Стоффель Вандорн виделся лидером «Макларена» на долгие годы вперёд. Воспитанник команды из Уокинга год за годом наводил шороху в юниорских гоночных сериях. В 2012-м бельгийцу покорился чемпионат Еврокубка Формулы «Рено», а на следующий год он с первой пытки забрал серебро уже в Мировой серии «Рено». Далее последовало вице-чемпионство в GP2, а спустя ещё один сезон он взял титул в главном юниорском первенстве планеты — блестящая карьера.

Затем Вандорну оставалось только одно – ждать, когда в «Макларене» освободится место боевого пилота. За тот год, пока Стоффель сидел на скамейке запасных, ему всё же удалось дебютировать в Ф-1: Алонсо восстанавливался после жуткой аварии в Австралии и не мог принять участие в Гран-при Бахрейна. Своим шансом бельгиец воспользовался превосходно: с первой попытки переквалифицировал Баттона и финишировал десятым в гонке. Так юный талант вселил ещё больше оптимизма в руководство команды – уже в следующем году Вандорн занял место боевого пилота «Макларена», заменив ушедшего на пенсию Баттона.

Вандорн так и не вышел из тени Алонсо

Вандорн так и не вышел из тени Алонсо

Фото: Mark Thompson/Getty Images

К сожалению, развить свой успех в Ф-1 Стоффелю так и не удалось. В какой-то степени усложнял жизнь Вандорну его напарник по команде: на фоне именитого Фернандо Алонсо дебютант смотрелся, мягко говоря, не очень убедительно. И если первый сезон Стоффель провёл относительно неплохо, лишь немного уступив Алонсо в личном зачёте, то вот чемпионат 2018 года обернулся для бельгийца сплошными неудачами. За весь сезон Вандорн ни разу не выиграл квалификационную дуэль у напарника (21-0 в пользу Фернандо!), а также был неубедителен по воскресеньям (12 набранных очков против 50).

В конце концов, Стоффелю пришлось попрощаться с местом боевого пилота «Макларена»: в Уокинге бельгийцу предпочли подающего надежды Ландо Норриса и, как показывает история, не прогадали. Что касается Вандорна, то сейчас он достаточно успешно выступает в чемпионате Формулы-Е (лидер нынешнего сезона), а также выполняет функции резервного пилота в «Мерседесе» и том же «Макларене».

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Ян Магнуссен. Чемпион британской Формулы-3 (1994 год)

Джеки Стюарт называл его самым талантливым пилотом со времён Айртона Сенны, а Рон Деннис нарёк самым неорганизованным пилотом, с которым ему довелось работать. Быть может, именно недостаточно профессиональный подход к делу в итоге и погубил карьеру датчанина в Ф-1.

А начинал свой гоночный путь Магнуссен просто блестяще: в 1994-м он выиграл титул в британском первенстве Формулы-3. Причём датчанин не просто стал чемпионом, но и отобрал у Айртона Сенны рекорд по количеству побед в рамках одного чемпионата (14 побед в 18 гонках).

Ян и Кевин Магнуссены

Ян и Кевин Магнуссены

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Успехами на Туманном Альбионе Магнуссен привлёк внимание «Макларена». В 1995-м он заступает на должность тест-пилота команды из Уокинга. В том же сезоне ему довелось дебютировать в Гран-при Формулы-1: подменяя выбывшего из-за проблем со здоровьем Хаккинена, Ян принял участие в гоночном уикенде на японской трассе «Окаяма».

Получить роль боевого пилота в «Макларене» Магнуссену так и не довелось, и в 1997-м он присоединился к «Стюарту», где вчистую проиграл внутрикомандую дуэль Рубенсу Баррикелло. В следующем сезоне бразилец продолжил громить своего соседа по гаражу – руководства «Стюарта» хватило на первые семь гонок чемпионата, затем датчанину указали на дверь, заменив его Йосом Ферстаппеном. Таким вот печальным образом завершил формульную карьеру человек, некогда отобравший рекорд у самого Сенны.

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Йос Ферстаппен. Чемпион немецкой Формулы-3 (1993 год)

В своё время Йосу Ферстаппену пелись примерно те же дифирамбы, что и юному Максу. В начале 1990-х голландский юниор достаточно высоко котировался на рынке пилотов. Поворотным в карьере Ферстаппена стал 1993 год: в том сезоне он выиграл немецкое первенство Формулы-3, а что самое главное — восхитил гоночную общественность на тестах команды «Футуорк». Впервые оказавшись за рулём болида Формулы-1, дебютант сразу поехал в темпе действующих пилотов Ф-1 – время, показанное Йосом на трассе «Эшторил», позволило бы голландцу квалифицироваться на 10-й строчке на прошедшем Гран-при Португалии.

По словам Ферстаппена, после тестов за «Футуорк» с ним контактировали все команды Ф-1, за исключением «Феррари» и «Уильямса». В итоге битву за юное дарование выиграл «Бенеттон». Так голландец попал в «Королевские гонки» спустя всего два года после перехода из картинга во взрослые гоночные серии.

Йос Ферстаппен в составе «Футуорка»

Йос Ферстаппен в составе «Футуорка»

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Согласно первоначальному плану, в сезоне-1994 Ферстаппен должен был исполнять обязанности тест-пилота в «Бенеттоне». Однако не лучшее физическое состояние второго пилота команды Юрки Ярвилехто позволило Йосу дебютировать в гонках Формулы-1 уже в 1994 году. Наивысшим достижением в том сезоне для Ферстаппена стали два третьих места. Продемонстрированная голландцем скорость не особо убедила боссов «Бенеттона»: в следующем сезоне роль напарника Шумахера исполнял уже Джонни Херберт.

После 1994 года за боеспособные коллективы голландец больше не выступал. «Симтек», «Футуорк», угасающий «Тиррелл», «Стюарт», «Эрроуз», «Минарди» – явно не те команды, в которых можно было достичь больших высот. Йос постепенно превратился из чудо-новичка в крепкого середняка без амбиций, которому так и не было суждено ну хотя бы ещё раз побороться за подиум.

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Лука Бадоер. Чемпион Формулы-3000 (1992 год)

В первой половине 1990-х Бадоер выглядел едва ли не главной надеждой итальянского автоспорта. Появление новой звёздочки пришлось как нельзя кстати: представители звёздного поколения 1980-х Альборето и Патрезе проводили свои последние сезоны в Ф-1, а потому Италия рисковала остаться без топовых пилотов в «Королевских гонках».

В 1992-м Бадоер с первой попытки выигрывает чемпионат Формулы-3000. Да, в 1990-х данная гоночная серия не всегда могла похвастаться сильным составом участников. Однако конкретно в сезоне-1992 в заявочном листе чемпионата можно было увидеть такие фамилии, как Баррикелло, Култхард и Панис – соперники у итальянца подобрались что надо.

Лука Бадоер в составе «Минарди»

Лука Бадоер в составе «Минарди»

Фото: Michael Cooper/Getty Images

Далее в карьере Бадоера последовал логичный переход в Формулу-1. Жаль только, что команды, за которые довелось выступать Луке, не соответствовали уровню его таланта: сначала это была «Скудерия Италия», затем «Форти» и «Минарди». Четыре сезона в стане команд-аутсайдеров обернулись для Бадоера печальным антирекордом по количеству гонок без набранных очков. А в 1999-м, проведя свой последний полноценный сезон в Формуле-1, итальянец сосредоточился на работе тест-пилота «Феррари».

В сезоне-2009 Лука внезапно дождался шанса в «Скудерии» после серьёзной аварии Массы. Но за эти годы итальянец, что называется, «закис»: Бадоер так отвратительно выступил в Валенсии и Спа, что в «Феррари» срочно забрали из «Форс Индия» Физикеллу.

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Кристиан Фиттипальди. Чемпион Формулы-3000 (1991 год)

Кристиан – сын Вилсона Фиттипальди, племянник двукратного чемпиона Ф-1 Эмерсона Фиттипальди, да и просто представитель одной из величайших гоночных династий в истории автоспорта. В начале своего гоночного пути Кристиан подавал достаточно неплохие надежды на продолжение победных традиций семейства Фиттипальди.

В возрасте двадцати лет бразильцу с первого раза покорилось первенство Формулы-3000 – за год до этого он первенствовал на родном континенте в южноамериканской Формуле-3. Одержав победы в двух серьёзных юниорских чемпионатах, Кристиан отправился на повышение – в «Королевские гонки».

Кристиан Фиттипальди в составе «Футуорка» в 1994 году

Кристиан Фиттипальди в составе «Футуорка» в 1994 году

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Дебютировать носителю великой фамилии предстояло в составе скромной «Минарди»: в сезоне-1992 Фиттипальди набрал единственный зачётный балл команды. В следующем году Кристиан выступил ещё лучше, дважды финишировав в очковой зоне – 4-е место на Гран-при Южной Африки стало повторением лучшего результата в истории «Минарди».

После двух относительно неплохих сезонов в итальянской конюшне Кристиан перешёл в чуть более боеспособный «Футуорк», где также пару раз блеснул в отдельно взятых гонках – рассчитывать на большее не позволяла машина. А в следующем году, не дождавшись предложений от конкурентоспособных команд Ф-1, Кристиан отправился за океан, дабы перезапустить карьеру в американской серии CART.

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Иван Капелли. Чемпион Формулы-3000 (1986 год)

Сегодня Иван Капелли негласно считается одним из худших пилотов в истории «Феррари», хотя в начале своего гоночного пути подавал вполне неплохие надежды. Середина 1980-х стала самым плодотворным отрезком в карьере Капелли: за четыре года ему покорились сразу три гоночных чемпионата – итальянская и европейская Ф-3, а также Формула-3000.

После завоевания последнего титула итальянец наконец-таки нашёл себе стабильное место в пелотоне «Королевских гонок» (за два предыдущих сезона принял участие в четырёх Гран-при), присоединившись к команде «Марч», которая через два года преобразуется в «Лейтон Хаус». В стане британского коллектива Капелли провёл четыре сезона, в ходе которых по большей части терпел неудачи из-за низкой надёжности машины. Хотя сконструированный Эдрианом Ньюи болид позволял Ивану время от времени демонстрировать приличные результаты – три подиума тому подтверждение.

Иван Капелли финиширует вторым на Гран-при Франции 1990 года

Иван Капелли финиширует вторым на Гран-при Франции 1990 года

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В 1992 году Капелли ожидал главный вызов в его гоночной карьере: итальянец был призван в «Феррари» заменить ушедшего Алена Проста. К сожалению, Ивану не удалось блеснуть в составе родной команды. Мало того, что болид F92A получился одним из самых неудачных в истории «Скудерии», так ещё и сам Капелли смотрелся крайне невзрачно на фоне своего напарника Жана Алези. В итоге боссы «Феррари» не выдержали и указали Ивану на дверь за два этапа до завершения сезона. В следующем году Капелли попытался реабилитироваться в «Джордане», но, проведя всего два этапа, разошёлся с командой по обоюдному согласию. Больше в «Королевских гонках» итальянец не выступал.

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Тревор Тейлор. Чемпион британской Формулы-3 (1958, 1960, 1961 годы)

Этого пилота, пожалуй, можно назвать одним из главных разочарований в истории Формулы-1. После уверенной победы в британском первенстве Ф-3 Тейлору посчастливилось попасть под протекцию Колина Чепмена – босса набирающего обороты «Лотуса». По уровню таланта Тревор котировался едва ли не наравне с самим Джимом Кларком: в 1960 году два молодых британца очень символично разделили титул в домашнем чемпионате Формулы-3. В следующем сезоне Кларк окончательно закрепился в «Королевских гонках», что позволило Тейлору стать единоличным триумфатором британского первенства Ф-3.

В 1962-м британец проводит свой первый полноценный сезон в Формуле-1, причём сразу в составе «Лотуса». Именно в том году стала заметна разница между Кларком и Тейлором: Тревор просто развалился на фоне Джима. Лишь в одной гонке сезона нашему герою удалось финишировать в очковой зоне (2-е место), в то время как его напарник регулярно боролся за победы. В следующем году разница между двумя пилотами «Лотуса» стала ещё более наглядной: Кларк в доминирующем стиле взял свой первый титул в Ф-1, а что до Тейлора, то он за весь сезон смог занести в свой актив всего лишь один зачётный балл. На этом его сотрудничество с «Лотусом» подошло к концу. В будущем он проведёт ещё один невзрачный сезон за команду «БРП», после чего, по сути, завершит выступления в Формуле-1.

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