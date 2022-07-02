Марко рассказал о разговоре с отцом Ферстаппена из-за его критики «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что был вынужден позвонить отцу пилота команды Макса Ферстаппена Йосу, когда тот подверг гоночный коллектив критике после Гран-при Монако.



«Ред Булл» добился хорошего результата, но в то же время мы не извлекли максимум, чтобы помочь Максу в лидерстве. Лидеру сезона, Максу, стратегия не помогла», — писал тогда Йос.



«Йос великолепен, и именно поэтому Макс зашёл так далеко. Когда Макс только пришёл в Формулу-1, с Йосом иногда было нелегко. У него было своё мнение обо всём – и, кстати, до сих пор есть. Но та критика вызвала недовольство в команде, так как просто дала журналистам повод для написания статей.



Я сразу же позвонил ему: «Что такое, Йос?» Опять же, у каждого может быть своё мнение, включая Йоса. Но он не должен был так выражать его. Он ответил: «Да, но я же отец». Конечно, так и есть, но всё-таки нужно было поступить по-другому. В любом случае Йос есть Йос. Иногда он может в минуту разозлиться, и ничего с этим не поделаешь. В любом случае Макс знает, что я хочу для него самого лучшего», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на De Limburger.

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