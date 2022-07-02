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Марко: мы не забыли, как Хэмилтон выбил Ферстаппена

Марко: мы не забыли, как Хэмилтон выбил Ферстаппена
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко оценил перспективы команды на предстоящем Гран-при Великобритании.

«Ничего удивительного в том, что Макс — главный фаворит. За счёт своей психологической устойчивости Макс всегда на шаг опережает соперников. Ему удаётся здорово выступать даже под давлением. В отличие от остальных, Ферстаппену не нужно время, чтобы привыкнуть к трассе. Он сразу может быть быстрее всех на секунду.

В прошлом году к этому этапу мы тоже лидировали в чемпионате, но после Венгрии это всё исчезло. Так что всё может измениться. Сейчас идёт борьба с «Феррари», в Сильверстоуне хорошо может себя проявить «Мерседес». Им подходит эта трасса. Сразу всплывают воспоминания, как Хэмилтон выбил Ферстаппена год назад. Мы этого не забыли», — цитирует Марко racingnews365.

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