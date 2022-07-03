Сайнс рассказал, в каком случае сможет удерживать лидерство в гонке ГП Великобритании

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего выступления в гонке Гран-при Великобритании. Начало заезда запланировано на 17:00 мск. По итогам квалификации Сайнс завоевал поул-позицию.
«Если всё будет так же, как было во второй тренировке, то я уверен, что смогу удержать лидерство. Если же баланс машины будет такой же, как в третьей свободной практике, то думаю, что заезд может сложиться несколько сложнее. Однако мы кое-что изменили со времён третьей тренировки, потому что столкнулись с определёнными проблемами, которые стали для нас неожиданностью.
А вообще здорово будет стартовать с поула. Я не забыл этого чувства с тех пор, как выступал в Мировой серии «Рено», — приводит слова Сайнса Racingnews365.
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