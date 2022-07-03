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Александер Албон отправлен в больницу из-за аварии на Гран-при Великобритании

Александер Албон отправлен в больницу из-за аварии на Гран-при Великобритании
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Пилот команды «Уильямс» Александер Албон отправлен на медицинское обследование после крупной аварии на старте гонки Гран-при Великобритании, проходящей в эти минуты в Сильверстоуне, сообщает журналист Крис Медланд.

Напомним, авария с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»), китайца Гуаньюя Чжоу («Альфа Ромео»), японца Юки Цуноды («Альфа Таури»), француза Эстебана Окона («Альпин») и Албона произошла уже на первом круге.

В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, перевернувшийся на своём болиде. Пилот оказался в сознании и экстренно был отправлен в медицинский центр для осмотра.

Текстовую трансляцию гонки Гран-при Великобритании можно посмотреть здесь: текстовая трансляция Гран-при Великобритании. Гонка

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Чжоу находится в сознании и был отправлен в медицинский центр после аварии в Сильверстоуне
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