Отрыв Ферстаппена в общем зачёте сократился до 34 очков, Сайнс в 11 от Леклера

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте Формулы-1 после Гран-при Великобритании. Однако после финиша на седьмой позиции отрыв голландца от идущего вторым Серхио Переса сократился до 34 очков. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс благодаря первой в карьере победе всего на 11 очков отстаёт от своего напарника Шарля Леклера, а Ферстаппену проигрывает 54.
Формула-1. Общий зачёт.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 181 очко
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 147
3. Шарль Леклер («Феррари») — 138
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 127
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 111
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 93
7. Ландо Норрис («Макларен») — 58
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46
9. Эстебан Окон («Альпин») — 39
10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 28
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16
12. Кевин Магнусен («Хаас») — 16
13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 15
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 15
15. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5
17. Мик Шумахер («Хаас») — 4
18. Александер Албон («Уильямс») — 3
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 3
20. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 0
21. Николас Латифи («Уильямс») — 0.
В Кубке конструкторов «Феррари» отыграла у «Ред Булл» 13 баллов, но тоже пока слишком далеко, чтобы угрожать позициям австрийцев — разрыв составляет 63 очка. Далее по-прежнему идут «Мерседес», «Макларен» и «Альпин».
Кубок конструкторов
1. «Ред Булл» — 328 очков
2. «Феррари» — 265
3. «Мерседес» — 204
4. «Макларен» — 73
5. «Альпин» — 67
6. «Альфа Ромео» — 51
7. «Альфа Таури» — 27
8. «Хаас» — 20
9. «Астон Мартин» — 18
10. «Уильямс» — 3.
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