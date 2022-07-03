Отрыв Ферстаппена в общем зачёте сократился до 34 очков, Сайнс в 11 от Леклера

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте Формулы-1 после Гран-при Великобритании. Однако после финиша на седьмой позиции отрыв голландца от идущего вторым Серхио Переса сократился до 34 очков. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс благодаря первой в карьере победе всего на 11 очков отстаёт от своего напарника Шарля Леклера, а Ферстаппену проигрывает 54.



Формула-1. Общий зачёт.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 181 очко

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 147

3. Шарль Леклер («Феррари») — 138

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 127

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 111

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 93

7. Ландо Норрис («Макларен») — 58

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46

9. Эстебан Окон («Альпин») — 39

10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 28

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16

12. Кевин Магнусен («Хаас») — 16

13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 15

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 15

15. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5

17. Мик Шумахер («Хаас») — 4

18. Александер Албон («Уильямс») — 3

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 3

20. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 0

21. Николас Латифи («Уильямс») — 0.



В Кубке конструкторов «Феррари» отыграла у «Ред Булл» 13 баллов, но тоже пока слишком далеко, чтобы угрожать позициям австрийцев — разрыв составляет 63 очка. Далее по-прежнему идут «Мерседес», «Макларен» и «Альпин».



Кубок конструкторов

1. «Ред Булл» — 328 очков

2. «Феррари» — 265

3. «Мерседес» — 204

4. «Макларен» — 73

5. «Альпин» — 67

6. «Альфа Ромео» — 51

7. «Альфа Таури» — 27

8. «Хаас» — 20

9. «Астон Мартин» — 18

10. «Уильямс» — 3.