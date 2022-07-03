Гонщик чуть не лишился головы! Пилота Формулы-2 чудом спасла «гало». LIVE

Сегодня нас ждёт максимально интригующий Гран-при Великобритании Формулы-1. Карлос Сайнс впервые в карьере на поуле, на первых двух линиях — четыре пилота «Феррари» и «Ред Булл», а на пятой и восьмой позициях — представители «Мерседеса», которые верят, что в гоночном режиме на сухой трассе Хэмилтон и Расселл чуть ли не способны побороться за победу. Ждёт ли нас борьба сразу трёх команд за победу? И что покажет Николас Латифи, очутившийся на невиданном 10-м месте? Все детали — в нашем лайве главного гоночного дня этапа на «Сильверстоуне»!

Но начинается гоночный день с крупной аварии в гонке Формулы-2 — к счастью, все вроде бы в порядке.