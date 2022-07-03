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Формула-1 Гран-при Великобритании: онлайн-трансляция гонки 3 июля, главные события, лайв

Гонщик чуть не лишился головы! Пилота Формулы-2 чудом спасла «гало». LIVE
Дмитрий Захарченко
Гран-при Великобритании Формулы-1 — онлайн
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Впереди максимально интригующий Гран-при Великобритании Формулы-1. Начало — в 17:00 мск.

Сегодня нас ждёт максимально интригующий Гран-при Великобритании Формулы-1. Карлос Сайнс впервые в карьере на поуле, на первых двух линиях — четыре пилота «Феррари» и «Ред Булл», а на пятой и восьмой позициях — представители «Мерседеса», которые верят, что в гоночном режиме на сухой трассе Хэмилтон и Расселл чуть ли не способны побороться за победу. Ждёт ли нас борьба сразу трёх команд за победу? И что покажет Николас Латифи, очутившийся на невиданном 10-м месте? Все детали — в нашем лайве главного гоночного дня этапа на «Сильверстоуне»!

Но начинается гоночный день с крупной аварии в гонке Формулы-2 — к счастью, все вроде бы в порядке.

Сарджент впервые победил в Формуле-2 Крупное столкновение Хаугера и Ниссани
Live Дмитрий Захарченко

Сарджент впервые победил в Формуле-2

Не смог в итоге Пуршер надавить на Сарджента — Логан первым пересекает линию финиша и одерживает первую победу в Формуле-2! Тео в итоге занимает второе место, а третьим призёром гонки становится Лиам Лоусон.

В борьбе за четвёртое место Фелипе Другович опередил Фредерика Вести, Юри Випс финиширует шестым — впереди Джехана Дарувалы, восьмая позиция у Маркуса Армстронга, а топ-10 замыкают Джек Дуэн и Джейк Хьюз.

Фото: twitter.com/formula2

В общем зачёте по-прежнему лидирует Другович, Пуршер отыграл у бразильца шесть очков, но по-прежнему уступает очень много — 42 балла. Сарджент за счёт победы вышел на третье место, опередив Дарувалу, а пятую строчку теперь занимает Лоусон — у него равное количество очков с Армстронгом и Випсом, но по дополнительным показателям он впереди пилотов «Хайтека».

Следующий этап Формулы-2 пройдёт с 8 по 10 июля в Шпильберге — совместно с Гран-при Австрии Формулы-1.

12:56 Дмитрий Захарченко

Три с половиной круга до финиша: Пуршер начинает активно прессинговать Сарджента, менее секунды между двумя лидерами!

А в борьбе за седьмое место Дарувала на свежих шинах опередил Армстронга.

12:50 Дмитрий Захарченко

В конце 22-го круга Випс сворачивает в боксы — на трассу эстонец возвращается 12-м, аккурат позади Армстронга, с которым боролся в начале гонки.

Джехан Дарувала, к которому после пит-стопа Випса перешло лидерство, останавливается на 23-м круге — и на трассу он выезжает впереди Юри. Механики «Премы» сработали лучше «Хайтека» и позволили индусу отыграть позицию. Но Джехан допускает ошибку на торможении, блокирует колёса и пропускает Випса обратно!

На 24-м круге на пит-лейн сворачивают Дуэн и Хьюз — последние, кто ещё не побывал в боксах. В лидеры же возвращается Логан Сарджент, стартовавший с поула и возглавлявший заезд на первом отрезке.

25-й круг: 1 Сарджент, 2 Пуршер, 3 Лоусон, 4 Вести, 5 Другович, 6 Випс, 7 Армстронг, 8 Дарувала, 9 Фиттипальди, 10 Новалак.

12:27 Дмитрий Захарченко

Первые пит-стопы в конце девятого круга: Вести, Фиттипальди, Армстронг, Новалак, Бёлюкбаши друг за другом сворачивают к механикам.

Кругом позже — в конце десятого — в боксы сворачивают Лоусон, Иваса и Версхор. У Ивасы проблемы с задним правым колесом — механики долго провозились, и это наверняка будет стоить многих очков японцу!

Фото: twitter.com/formula2

В конце одиннадцатого круга на пит-лейн сворачивает пара лидеров — Сарджент и Пуршер, на двенадцатом — Другович, и бразильцу это стоит позиции относительно Вести, который в боксах побывал раньше всех.

Гонку теперь возглавляют Випс, Дарувала, Дуэн, Хьюз, Сато и Уильямс — все шестеро стартовали на «харде» и обязательных пит-стопов ещё не совершили.

14-й круг: 1 Випс, 2 Дарувала, 3 Дуэн, 4 Хьюз, 5 Сато, 6 Уильямс, 7 Сарджент, 8 Пуршер, 9 Лоусон, 10 Вести.

12:21 Дмитрий Захарченко

Рестартовал заезд: Сарджент по-прежнему впереди, за ним Пуршер, Лоусон и Иваса, а в борьбе за восьмое место едва не столкнулись Випс и Армстронг — Маркус в итоге прошёл эстонца и отыграл позицию.

8-й круг: 1 Сарджент, 2 Пуршер, 3 Лоусон, 4 Иваса, 5 Другович, 6 Вести, 7 Фиттипальди, 8 Армстронг, 9 Випс, 10 Новалак.

12:12 Дмитрий Захарченко

Крупное столкновение Хаугера и Ниссани

Авария в «Вэйл»! Денниса Хаугера, которого выдавил на траву Рой Ниссани, закрутило, и его машина по прямой пролетела шикану — врезавшись в Ниссани, который в этот момент её проезжал. Машина Хаугера взлетела и днищем врезалась в «гало» Роя — защита кокпита наверняка спасла ему жизнь!

Фото: twitter.com/formula2

Машины разбиты и своим ходом уже не сдвинутся… Пилоты самостоятельно покидают машины — оба визуально в порядке.

Автомобиль безопасности на трассе.

2-й круг: 1 Сарджент, 2 Пуршер, 3 Лоусон, 4 Иваса, 5 Другович, 6 Вести, 7 Фиттипальди, 8 Випс, 9 Армстронг, 10 Дарувала.

12:10 Дмитрий Захарченко

Стартовала гонка Формулы-2! Сарджент удержался в лидерах, а вот Вести провалился и откатился во вторую половину топ-10. На второе же место прорвался Пуршер, за ним Лоусон и Иваса, а Другович — пятый.

Фото: twitter.com/formula2

12:06 Дмитрий Захарченко

Тем временем в Сильверстоуне готовятся к старту гонки Формулы-2. С поул-позиции стартует протеже “Уильямса” Логан Сарджент, первый ряд с ним делит Фредерик Вести, а лидер чемпионата и его главный преследователь — Фелипе Другович и Тео Пуршер — стартуют со второй линии решётки.

Фото: twitter.com/formula2

В общем зачёте, напомним, Другович намного опережает всех остальных и при любом исходе сегодняшней гонки отправится в Шпильберг лидером чемпионата. Тео Пуршер в прошедшем накануне спринте отыграл у бразильца пару очков, но всё равно уступает ему 48 баллов. Дарувала отстал уже на 62, Сарджент — 73.

Фото: twitter.com/formula2

12:04 Дмитрий Захарченко

Буквально полчаса назад в Сильверстоуне закончилась гонка Формулы-3 и победил в ней Артур Леклер — младший брат Шарля. Монегаск стартовал вторым, но опередил победителя квалификации Зака О’Салливана и впервые в этом сезоне поднялся на вершину подиума.

Первая победа Артура Леклера в Ф-3

Первая победа Артура Леклера в Ф-3

Фото: twitter.com/fiaformula3

На последнем круге О’Салливан едва не потерял и второе место — Зак немного промахнулся на торможении в “Вэйл”, что позволило Оливеру Берману поравняться с соперником на выходе. Англичанин, однако, сам переборщил в “Клабе” — слишком сильно заехал на поребрик, и машину едва не снесло прямо в О’Салливана. Последнему даже пришлось отрулить за пределы трассы. Линию финиша они пересекли бок о бок, но впереди всё же остался О’Салливан.

Финиш Бермана и О'Салливана

Финиш Бермана и О'Салливана

Фото: twitter.com/fiaformula3

Лидер чемпионата Виктор Мартинс после неудачной квалификации смог прорваться лишь на седьмое место и теперь он лишь на шесть баллов опережает Леклера. Ещё в трёх очках позади идёт Исак Хаджар — пилот из программы “Ред Булл” финишировал сегодня пятым. Россиянин Александр Смоляр, который пропустил этап из-за проблем с визой, в общем зачёте потерял две позиции и теперь занимает девятую строчку.

Следующий этап Формулы-3 пройдёт на следующей неделе в Шпильберге — вместе с австрийским Гран-при Формулы-1.

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