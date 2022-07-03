Гонщик чуть не лишился головы! Пилота Формулы-2 чудом спасла «гало». LIVE

Сегодня нас ждёт максимально интригующий Гран-при Великобритании Формулы-1. Карлос Сайнс впервые в карьере на поуле, на первых двух линиях — четыре пилота «Феррари» и «Ред Булл», а на пятой и восьмой позициях — представители «Мерседеса», которые верят, что в гоночном режиме на сухой трассе Хэмилтон и Расселл чуть ли не способны побороться за победу. Ждёт ли нас борьба сразу трёх команд за победу? И что покажет Николас Латифи, очутившийся на невиданном 10-м месте? Все детали — в нашем лайве главного гоночного дня этапа на «Сильверстоуне»!
Но начинается гоночный день с крупной аварии в гонке Формулы-2 — к счастью, все вроде бы в порядке.
Сарджент впервые победил в Формуле-2
Не смог в итоге Пуршер надавить на Сарджента — Логан первым пересекает линию финиша и одерживает первую победу в Формуле-2! Тео в итоге занимает второе место, а третьим призёром гонки становится Лиам Лоусон.
В борьбе за четвёртое место Фелипе Другович опередил Фредерика Вести, Юри Випс финиширует шестым — впереди Джехана Дарувалы, восьмая позиция у Маркуса Армстронга, а топ-10 замыкают Джек Дуэн и Джейк Хьюз.
Фото: twitter.com/formula2
В общем зачёте по-прежнему лидирует Другович, Пуршер отыграл у бразильца шесть очков, но по-прежнему уступает очень много — 42 балла. Сарджент за счёт победы вышел на третье место, опередив Дарувалу, а пятую строчку теперь занимает Лоусон — у него равное количество очков с Армстронгом и Випсом, но по дополнительным показателям он впереди пилотов «Хайтека».
Следующий этап Формулы-2 пройдёт с 8 по 10 июля в Шпильберге — совместно с Гран-при Австрии Формулы-1.
Три с половиной круга до финиша: Пуршер начинает активно прессинговать Сарджента, менее секунды между двумя лидерами!
А в борьбе за седьмое место Дарувала на свежих шинах опередил Армстронга.
В конце 22-го круга Випс сворачивает в боксы — на трассу эстонец возвращается 12-м, аккурат позади Армстронга, с которым боролся в начале гонки.
Джехан Дарувала, к которому после пит-стопа Випса перешло лидерство, останавливается на 23-м круге — и на трассу он выезжает впереди Юри. Механики «Премы» сработали лучше «Хайтека» и позволили индусу отыграть позицию. Но Джехан допускает ошибку на торможении, блокирует колёса и пропускает Випса обратно!
На 24-м круге на пит-лейн сворачивают Дуэн и Хьюз — последние, кто ещё не побывал в боксах. В лидеры же возвращается Логан Сарджент, стартовавший с поула и возглавлявший заезд на первом отрезке.
25-й круг: 1 Сарджент, 2 Пуршер, 3 Лоусон, 4 Вести, 5 Другович, 6 Випс, 7 Армстронг, 8 Дарувала, 9 Фиттипальди, 10 Новалак.
Первые пит-стопы в конце девятого круга: Вести, Фиттипальди, Армстронг, Новалак, Бёлюкбаши друг за другом сворачивают к механикам.
Кругом позже — в конце десятого — в боксы сворачивают Лоусон, Иваса и Версхор. У Ивасы проблемы с задним правым колесом — механики долго провозились, и это наверняка будет стоить многих очков японцу!
Фото: twitter.com/formula2
В конце одиннадцатого круга на пит-лейн сворачивает пара лидеров — Сарджент и Пуршер, на двенадцатом — Другович, и бразильцу это стоит позиции относительно Вести, который в боксах побывал раньше всех.
Гонку теперь возглавляют Випс, Дарувала, Дуэн, Хьюз, Сато и Уильямс — все шестеро стартовали на «харде» и обязательных пит-стопов ещё не совершили.
14-й круг: 1 Випс, 2 Дарувала, 3 Дуэн, 4 Хьюз, 5 Сато, 6 Уильямс, 7 Сарджент, 8 Пуршер, 9 Лоусон, 10 Вести.
Рестартовал заезд: Сарджент по-прежнему впереди, за ним Пуршер, Лоусон и Иваса, а в борьбе за восьмое место едва не столкнулись Випс и Армстронг — Маркус в итоге прошёл эстонца и отыграл позицию.
8-й круг: 1 Сарджент, 2 Пуршер, 3 Лоусон, 4 Иваса, 5 Другович, 6 Вести, 7 Фиттипальди, 8 Армстронг, 9 Випс, 10 Новалак.
Крупное столкновение Хаугера и Ниссани
Авария в «Вэйл»! Денниса Хаугера, которого выдавил на траву Рой Ниссани, закрутило, и его машина по прямой пролетела шикану — врезавшись в Ниссани, который в этот момент её проезжал. Машина Хаугера взлетела и днищем врезалась в «гало» Роя — защита кокпита наверняка спасла ему жизнь!
Фото: twitter.com/formula2
Машины разбиты и своим ходом уже не сдвинутся… Пилоты самостоятельно покидают машины — оба визуально в порядке.
Автомобиль безопасности на трассе.
2-й круг: 1 Сарджент, 2 Пуршер, 3 Лоусон, 4 Иваса, 5 Другович, 6 Вести, 7 Фиттипальди, 8 Випс, 9 Армстронг, 10 Дарувала.
Стартовала гонка Формулы-2! Сарджент удержался в лидерах, а вот Вести провалился и откатился во вторую половину топ-10. На второе же место прорвался Пуршер, за ним Лоусон и Иваса, а Другович — пятый.
Фото: twitter.com/formula2
Тем временем в Сильверстоуне готовятся к старту гонки Формулы-2. С поул-позиции стартует протеже “Уильямса” Логан Сарджент, первый ряд с ним делит Фредерик Вести, а лидер чемпионата и его главный преследователь — Фелипе Другович и Тео Пуршер — стартуют со второй линии решётки.
Фото: twitter.com/formula2
В общем зачёте, напомним, Другович намного опережает всех остальных и при любом исходе сегодняшней гонки отправится в Шпильберг лидером чемпионата. Тео Пуршер в прошедшем накануне спринте отыграл у бразильца пару очков, но всё равно уступает ему 48 баллов. Дарувала отстал уже на 62, Сарджент — 73.
Фото: twitter.com/formula2
Буквально полчаса назад в Сильверстоуне закончилась гонка Формулы-3 и победил в ней Артур Леклер — младший брат Шарля. Монегаск стартовал вторым, но опередил победителя квалификации Зака О’Салливана и впервые в этом сезоне поднялся на вершину подиума.
Первая победа Артура Леклера в Ф-3
Фото: twitter.com/fiaformula3
На последнем круге О’Салливан едва не потерял и второе место — Зак немного промахнулся на торможении в “Вэйл”, что позволило Оливеру Берману поравняться с соперником на выходе. Англичанин, однако, сам переборщил в “Клабе” — слишком сильно заехал на поребрик, и машину едва не снесло прямо в О’Салливана. Последнему даже пришлось отрулить за пределы трассы. Линию финиша они пересекли бок о бок, но впереди всё же остался О’Салливан.
Финиш Бермана и О'Салливана
Фото: twitter.com/fiaformula3
Лидер чемпионата Виктор Мартинс после неудачной квалификации смог прорваться лишь на седьмое место и теперь он лишь на шесть баллов опережает Леклера. Ещё в трёх очках позади идёт Исак Хаджар — пилот из программы “Ред Булл” финишировал сегодня пятым. Россиянин Александр Смоляр, который пропустил этап из-за проблем с визой, в общем зачёте потерял две позиции и теперь занимает девятую строчку.
Следующий этап Формулы-3 пройдёт на следующей неделе в Шпильберге — вместе с австрийским Гран-при Формулы-1.
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