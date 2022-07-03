«Потрясающая дуэль!» Серхио Перес — о борьбе с Хэмилтоном на Гран-при Великобритании

Пилот «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 3 июля, в Сильверстоуне.

Напомним, Перес финишировал вторым, уступив 3,8 секунды пилоту «Феррари», испанцу Карлосу Сайнсу, впервые в карьере поднявшемуся на высшую ступень пьедестала почёта. Третьим стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

«У нас отлично получилось отыграться. Я не сдался, мы продолжили атаковать, и в конце заезда нам преставился шанс, чем мы и воспользовались.

У нас получилось великолепное противостояние с Шарлем Леклером и Льюисом [Хэмилтоном]. В определённый момент мне стало казаться, что я впереди, но Льюис снова меня обошёл. Потрясающая дуэль! Борьба на заключительных кругах была невероятной», – сказал Перес после гонки.