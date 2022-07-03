Хэмилтон привёл поведение Леклера в пример Ферстаппену

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поблагодарил пилота «Феррари» Шарля Леклера за корректную борьбу в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1. После рестарта Хэмилтон на свежих шинах атаковал «Феррари», и в какой-то момент соперники проехали поворот «Копс» бок о бок, но при этом не допустили столкновения. Год назад в схожей ситуации Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен допустили контакт, после которого болид голландца улетел в отбойник, а пилот «Мерседеса» получил 10 штрафных секунд.



«Шарль проделал отличную работу — какое прекрасное сражение! И он очень благоразумный гонщик — очевидно, это сильно отличается от опыта, который у меня был в прошлом году. Например, мы вдвоём без проблем проехали «Копс». Какая битва! Просто потрясающий уикенд», — приводит слова Хэмилтона ESPN.

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