«Они всегда пытались умничать». Попов раскритиковал «Феррари» за тактику в Сильверстоуне

Российский комментатор Алексей Попов высказался по поводу действий команды «Феррари» на Гран-при Великобритании.

«В момент рестарта у Шарля виртуально было 25 очков, у Макса – 2. Так что Леклер отыграл бы 23 из 49 очков – не так много, но и не так мало. Вместо этого он набрал 12, и Ферстаппен потерял всего 6 очков из 49.



Перес, да, приблизился к Ферстаппену в чемпионате. Но мы уже видели, что в «Ред Булл» чётко дали понять, что у них есть лидер: нравится, не нравится, но это так. У них так было всегда, ещё во времена Феттеля и Уэббера, и они никогда этого не стеснялись.



В «Феррари» всегда пытались умничать, и доумничались с Пирони и Вильнёвом. Мне произошедшее в Сильверстоуне несколько раз это напомнило, напомнили жесты Бинотто Леклеру вместо того, чтобы делать их Сайнсу.



Сайнсу было сказано держать десять корпусов машины на рестарте, чтобы сдержать Хэмилтона, он сказал: «Нет, нет, не делайте так. Я полностью уверен в себе и борюсь за победу». Он поборолся за победу и выиграл. Для него всё прекрасно, все рады. Команда борется за чемпионат? Судя по всему, нет. Поэтому имеем то, что имеем», – сказал Попов в видео на своём Youtube-канале.