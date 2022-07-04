De Telegraaf: Гран-при Франции и Бельгии не вернутся в календарь Формулы-1 в 2023 году

Гран-при Франции и Бельгии будут исключены из календаря Формулы-1 сезона-2023, сообщает нидерландское издание De Telegraaf. Как сообщает источник, в следующем сезоне руководство чемпионата планирует провести 23 или 24 гонки, в зависимости от того, как будет складываться ситуация с коронавирусом в Китае и сможет ли эта страна принять у себя этап чемпионата.



Что касается Гран-при Бельгии, то, в отличие от этапа на автодроме «Поль Рикар», «Спа» ещё имеет шансы остаться в календаре, однако для этого необходимо, чтобы по какой-то причине не состоялась гонка в ЮАР. Но, как сообщают источники, ситуация склоняется к тому, что первый за 30 лет этап чемпионата на территории африканского континента всё же состоится уже в следующем сезоне.