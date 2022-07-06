«Мы думали о сходе». Марко рассказал об ошибке Ферстаппена в Сильверстоуне

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о том, какую ошибку допустил Макс Ферстаппен на Гран-при Великобритании.



«Мы выбрали мягкие шины для старта, и Ферстаппен обогнал всех ещё на первом старте, до аварии. После этого мы не до конца понимали, почему нам не дали стартовать с поула после красных флагов. В дальнейшем всё сложилось хорошо. Мы были быстрее «Феррари», Сайнс допустил ошибку, и Макс вышел вперёд.



Первой реакцией Макса на проблемы стало то, что он сказал, что машина неуправляема. Конечно, в такой ситуации ты в первую очередь думаешь о проколе. Мы зазвали его в боксы и увидели, что шины в порядке. Ферстаппен заехал на пит-лейн так быстро и со злостью, что испортил свой новый комплект средних шин, когда ударил по тормозам при выезде. В итоге этот комплект оказался непригоден из-за ошибки Ферстаппена.



У нас много датчиков. Наши инженеры пришли к выводу, что пилотировать машину безопасно. О чём мы и сообщили Максу. Но он кричал, что машина неуправляема. В итоге оказалось, что это часть заднего антикрыла Юки Цуноды застряла в каналах Вентури, из-за чего мы потеряли около 20 процентов прижимной силы. А это примерно полторы-две секунды на круге, а на «харде» — ещё больше. Мы думали о сходе, чтобы поберечь двигатель. Но пока мы были в очках, мы решили этого не делать, поэтому продолжили», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.