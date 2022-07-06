Риккардо — о протестующих в Сильверстоуне: подумал, что это фанаты Ферстаппена

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признался, что сначала подумал о том, что протестующие на Гран-при Великобритании являлись фанатами Макса Ферстаппена, поскольку они были одеты в оранжевое.



«Я видел их краем глаза. Они были одеты во всё оранжевое, поэтому я подумал, что они фанаты Макса. Ну или «Макларена». Если честно, то я видел их слева от трассы, может быть, в районе пятого поворота, но это последнее, что я видел. Не знаю, что произошло затем.



Не знаю, как сильно изменилась бы ситуация, если бы я знал заранее о том, что протестующие могут выйти на трассу. Очевидно, что мы достаточно хороши, чтобы успеть сбросить скорость, увидев опасность на трассе, и избежать риска. Смог бы я что-то ещё сделать, если бы знал об этом заранее? Не знаю. Но я не знал об этой ситуации до гонки», — приводит слова Риккардо Motorsport.