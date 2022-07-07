Марко: всегда радуюсь, когда побеждает Сайнс, а не Леклер

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что был рад победе пилота «Феррари» Карлоса Сайнса на Гран-при Великобритании. Марко отметил, что Серхио Перес мог выиграть эту гонку, если бы не потерял время на борьбе с соперниками.



«Я был рад за Сайнса. Я всегда радуюсь, когда побеждает Сайнс, а не Леклер, это естественно. Это спорт.



Меня раздражало, что Леклер так долго сопротивлялся в ходе гонки на своих старых шинах, потому что Перес мог выиграть эту гонку. У нас была самая быстрая машина, но сначала в сражении с Хэмилтоном, а затем и с Леклером мы потеряли время, это и дало Сайнсу то преимущество, которое помогло ему победить», — приводит слова Марко PlanetF1.



Ранее Марко рассказал о том, какую ошибку допустил Макс Ферстаппен на Гран-при Великобритании.