Эдди Джордан: с такими союзниками-стратегами, как в «Феррари», и соперники не нужны

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан прокомментировал ситуацию в «Феррари» после Гран-при Великобритании.

Напомним, часть сотрудников «Феррари» изначально отказалась присутствовать на подиуме в Сильверстоуне после победы Карлоса Сайнса в воскресенье. Испанец выиграл свой первый Гран-при, но это произошло во многом за счёт Шарля Леклера, который в очередной раз усомнился в стратегических решениях своей команды.

«С такими союзниками-стратегами, как в «Феррари», и соперники не нужны», — приводит слова Джордана F1-Insider.

После Гран-при Сильверстоуна появились слухи о конфликте Леклера с командой. Маттиа Бинотто разговаривал с Шарлем на повышенных тонах сразу после гонки. Сообщалось, что пилот отказался возвращаться вместе с командой в Маранелло, несмотря на намеченный план тренировок. Он остался в Лондоне и позже сам вернулся в Монако.