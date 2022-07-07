Эдди Джордан: с такими союзниками-стратегами, как в «Феррари», и соперники не нужны

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан прокомментировал ситуацию в «Феррари» после Гран-при Великобритании.
Напомним, часть сотрудников «Феррари» изначально отказалась присутствовать на подиуме в Сильверстоуне после победы Карлоса Сайнса в воскресенье. Испанец выиграл свой первый Гран-при, но это произошло во многом за счёт Шарля Леклера, который в очередной раз усомнился в стратегических решениях своей команды.
«С такими союзниками-стратегами, как в «Феррари», и соперники не нужны», — приводит слова Джордана F1-Insider.
После Гран-при Сильверстоуна появились слухи о конфликте Леклера с командой. Маттиа Бинотто разговаривал с Шарлем на повышенных тонах сразу после гонки. Сообщалось, что пилот отказался возвращаться вместе с командой в Маранелло, несмотря на намеченный план тренировок. Он остался в Лондоне и позже сам вернулся в Монако.
- 7 июля 2022
-
16:07
-
16:05
-
15:50
-
15:15
-
14:36
-
13:54
-
12:49
-
12:31
-
12:24
-
12:00
-
11:49
-
11:00
-
10:45
-
10:42
-
10:22
-
09:45
-
01:03
- 6 июля 2022
-
23:58
-
23:48
-
22:52
-
21:59
-
21:55
-
21:00
-
20:56
-
19:59
-
19:45
-
19:01
-
18:56
-
17:59
-
17:34
-
16:41
-
15:28
-
13:49
-
13:07
-
11:58