Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо — о разной трактовке правил: я в полном замешательстве

Алонсо — о разной трактовке правил: я в полном замешательстве
Комментарии

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о разной трактовке правил Формулы-1.

После Гран-при Великобритании Алонсо пожаловался на манёвры Шарля Леклера и отметил, что сам был оштрафован за это в Монреале.

«Возможно, мы поднимем этот вопрос в пятницу. Честно говоря, пересматривая гонку, я заметил не только смещения Шарля, но и обратил внимание на борьбу между ним, Чеко и Льюисом. Разумеется, для зрителей это фантастическое зрелище, но в начале сезона запрещали выезжать за пределы трассы — теперь же разрешается выехать за пределы трека, разгоняться по полной в зоне безопасности и возвращаться в борьбу в следующем повороте. Хорошо бы это прояснить.

Конечно, сложно судить со стороны, есть разные сценарии и манёвры в разных поворотах. Однако нам говорили, что всё будут определять по белой линии, а в Сильверстоуне это было не так. В Майами я покинул трек в одном повороте и, по мнению ФИА, получил преимущество. Сейчас видим очевидное получение преимущества, так как к повороту ты подъезжаешь либо по внешней, либо по внутренней траектории. Всё очевидно, но штрафа нет. Я в полном замешательстве.

Я не хочу рассуждать, принимались ли в Сильверстоуне верные решения, это трудная работа. Нужно лишь улучшить понимание правил, и мы готовы помогать», — приводит слова Алонсо Autosport.

Новость по теме
Алонсо считает, что Леклер должен был получить штраф
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022