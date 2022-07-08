Алонсо — о разной трактовке правил: я в полном замешательстве

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о разной трактовке правил Формулы-1.



После Гран-при Великобритании Алонсо пожаловался на манёвры Шарля Леклера и отметил, что сам был оштрафован за это в Монреале.



«Возможно, мы поднимем этот вопрос в пятницу. Честно говоря, пересматривая гонку, я заметил не только смещения Шарля, но и обратил внимание на борьбу между ним, Чеко и Льюисом. Разумеется, для зрителей это фантастическое зрелище, но в начале сезона запрещали выезжать за пределы трассы — теперь же разрешается выехать за пределы трека, разгоняться по полной в зоне безопасности и возвращаться в борьбу в следующем повороте. Хорошо бы это прояснить.



Конечно, сложно судить со стороны, есть разные сценарии и манёвры в разных поворотах. Однако нам говорили, что всё будут определять по белой линии, а в Сильверстоуне это было не так. В Майами я покинул трек в одном повороте и, по мнению ФИА, получил преимущество. Сейчас видим очевидное получение преимущества, так как к повороту ты подъезжаешь либо по внешней, либо по внутренней траектории. Всё очевидно, но штрафа нет. Я в полном замешательстве.



Я не хочу рассуждать, принимались ли в Сильверстоуне верные решения, это трудная работа. Нужно лишь улучшить понимание правил, и мы готовы помогать», — приводит слова Алонсо Autosport.

Новость по теме Алонсо считает, что Леклер должен был получить штраф