«МАЗ» выиграл второй этап «Шелкового пути» в зачете грузовиков, несмотря на прокол колеса

Завершился второй этап ралли-марафона «Шёлковый путь», который стартовал 6 июля в Астрахани.



В зачёте грузовиков победителем стал экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича, несмотря на прокол колеса. Команда преодолела дистанцию за 2 часа 55 минут и 51 секунду. Второе время показал Андрей Каргинов из «КАМАЗ-мастер», который отстал от Вязовича на 6 минут и 5 секунд. В тройку лучших попал и партнёр Каргинова по команде Эдуард Николаев.



Ралли-марафон «Шёлковый путь». Грузовики. Второй этап:



1. Сергей Вязович — 2.55,51

2. Андрей Каргинов — +6,05

3. Эдуард Николаев — +8,44

4. Дмитрий Сотников — + 15,01

5. Алексей Вишневский — +17,16

6. Сергей Куприянов — +20,09.



Ралли проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.

Новость по теме Никита Мазепин стал четвёртым на втором этапе «Шёлкового пути»