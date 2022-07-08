Никита Мазепин стал четвёртым на втором этапе «Шёлкового пути»

Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин стал четвёртым в классе мотовездеходов на втором этапе ралли-марафона «Шёлковый путь», который стартовал вчера, 7 июля, в Астрахани. Российский гонщик представляет команду Can-Am. Победителем в этой категории стал Дмитрий Черкесов.



Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Второй этап:



1. Дмитрий Черкесов – 3.13,20.

2. Армен Пузян +02,06.

3. Алексей Черкесов +05,32.

4. Никита Мазепин +05,35.

5. Сергей Карякин +05,51.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.

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