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Никита Мазепин стал четвёртым на втором этапе «Шёлкового пути»

Никита Мазепин стал четвёртым на втором этапе «Шёлкового пути»
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Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин стал четвёртым в классе мотовездеходов на втором этапе ралли-марафона «Шёлковый путь», который стартовал вчера, 7 июля, в Астрахани. Российский гонщик представляет команду Can-Am. Победителем в этой категории стал Дмитрий Черкесов.

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Второй этап:

1. Дмитрий Черкесов – 3.13,20.
2. Армен Пузян +02,06.
3. Алексей Черкесов +05,32.
4. Никита Мазепин +05,35.
5. Сергей Карякин +05,51.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

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