Боттас стартует с конца стартовой решётки на Гран-при Австрии

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас на Гран-при Австрии будет стартовать с конца стартовой решётки из-за замены силовой установки.



Боттас получил уже четвёртый двигатель внутреннего сгорания, четвёртую турбину, четвёртые генераторы кинетической и тепловой энергии и третий блок управления электроникой. Таким образом, Боттас превысил разрешённый лимит на замену деталей и будет оштрафован. Финский гонщик начнёт гонку с конца стартовой решётки.



При этом штраф относится только к гонке и не распространяется на спринт, который пройдёт 9 июля.



Пилот «Макларена» Ландо Норрис также получил в этот уик-энд новые детали силовой установки, но не будет оштрафован, так как ещё не превысил лимит на число разрешённых на сезон компонентов.