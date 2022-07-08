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Боттас стартует с конца стартовой решётки на Гран-при Австрии

Боттас стартует с конца стартовой решётки на Гран-при Австрии
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас на Гран-при Австрии будет стартовать с конца стартовой решётки из-за замены силовой установки.

Боттас получил уже четвёртый двигатель внутреннего сгорания, четвёртую турбину, четвёртые генераторы кинетической и тепловой энергии и третий блок управления электроникой. Таким образом, Боттас превысил разрешённый лимит на замену деталей и будет оштрафован. Финский гонщик начнёт гонку с конца стартовой решётки.

При этом штраф относится только к гонке и не распространяется на спринт, который пройдёт 9 июля.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис также получил в этот уик-энд новые детали силовой установки, но не будет оштрафован, так как ещё не превысил лимит на число разрешённых на сезон компонентов.

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