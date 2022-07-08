В Формуле-1 увеличили лимит бюджетов

Комиссия Формулы-1 в ходе заседания, которое состоялось сегодня, 8 июля, приняла решение утвердить повышение лимита бюджетов на 3,1%. В качестве причины такого шага называется возросшая инфляция, которая создавала риск несоблюдения финансового регламента некоторыми командами.



Напомним, гоночным коллективам Формулы-1 устанавливается ограничение бюджета в € 140 млн на сезон. В сезоне 2021 года ограничение составляло $ 145 млн. Ранее с призывом увеличить лимит бюджетов выступали представители некоторых команд, в частности Кристиан Хорнер («Ред Булл») и Тото Вольф («Мерседес»).

Кроме того, комиссия Формулы-1 отложила ввод технической директивы ФИА о дельфинировании до Гран-при Бельгии.