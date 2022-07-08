Источник: Пиастри может занять место Риккардо в «Макларене»

Австралийский гонщик Оскар Пиастри может заменить соотечественника Даниэля Риккардо в составе «Макларена» в сезоне-2023, сообщает thejudge13.



Как сообщает источник, глава команды Андреас Зайдль, похоже, очень заинтересован в Пиастри и собирается предложить ему место на 2023 год уже во время летнего перерыва.



Кроме того, за этот вариант говорит то, что менеджером Пиастри является Марк Уэббер, который хорошо знаком с Зайдлем со времён работы в «Порше» в чемпионате WEC.



Ранее сообщалось, что Пиастри может заменить канадского гонщика Николаса Латифи в составе «Уильямса» в следующем сезоне.



Оскар Пиастри считается одним из самых перспективных пилотов. Он становился чемпионом Формулы-3 и Формулы-2.

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