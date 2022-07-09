Шумахер и Риккардо вызваны к стюардам за нарушение стартовой процедуры

Пилот «Хааса» Мик Шумахер и гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо оказались под расследованием после финиша спринтерской гонки Гран-при Австрии, сообщает Sky Sports.



Оба пилота были вызваны к стюардам из-за «нарушения стартовой процедуры».



По итогам спринтерской гонки Мик Шумахер финишировал девятым, а Риккардо пришёл к финишу на 12-й позиции.



Победу в спринте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 23 круга

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Эстебан Окон («Альпин»)

7. Кевин Магнуссен («Хаас»)

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

9. Мик Шумахер («Хаас»)

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

11. Ландо Норрис («Макларен»)

12. Даниэль Риккардо («Макларен»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

16. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — сход

20. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход.