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Болельщики признали Мика Шумахера гонщиком дня на Гран-при Австрии

Болельщики признали Мика Шумахера гонщиком дня на Гран-при Австрии
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Формула-1 подвела итоги голосования болельщиков, выбиравших гонщика дня на Гран-при Австрии на трассе «Ред Булл Ринг». По итогам голосования лучшим пилотом дня стал немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер. Немец занял в воскресной гонке шестое место, приняв участие в нескольких напряжённых сражениях с соперниками, включая Льюиса Хэмилтона. В итоге Шумахер финишировал на две позиции выше своего партнёра по «Хаасу» Кевина Магнуссена.

Гран-при Австрии. Гонка

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:24:24.312.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.532.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41.217.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +58.972.
5. Эстебан Окон («Альпин») +1:08.436.
6. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
12. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.
18. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — сошёл
19. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл
20. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл.

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