Магнуссен — об успехах Шумахера: Мик сделал большой шаг вперёд

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен оценил выступление своего напарника Мика Шумахера на Гран-при Австрии.



Шумахер финишировал шестым, Магнуссен — восьмым.



«В последних двух гонках Мик сделал большой шаг вперёд. Я рад и за него, и за команду. Сейчас мы занимаем седьмое место в Кубке конструкторов и хотим стать ещё лучше. Для этого нужно, чтобы оба гонщика приносили очки.



Что касается обгона, то если Мик быстрее меня, то нет никаких причин ему мешать. Я здесь, чтобы помогать команде, а не выиграть чемпионат. Сейчас не то положение. Надеюсь, что в будущем это произойдёт, но я командный игрок, так что рад двойным очкам», — цитирует Магнуссена GrandPX.



Мик Шумахер по итогам Гран-при Австрии был признан гонщиком дня. Сын Михаэля Шумахера во второй гонке подряд набирает очки.

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