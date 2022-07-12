Шумахер: понимаю, почему Феттель покинул брифинг пилотов

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал решение Себастьяна Феттеля покинуть брифинг пилотов перед Гран-при Австрии.



«Я тоже чувствовал, что мы просто ходим кругами в обсуждении некоторых вопросов. На мой взгляд, мы тратили больше времени, чем это было нужно. Я полностью понимаю реакцию Себастьяна и думаю, что были и другие гонщики, которые хотели бы покинуть брифинг раньше времени», — приводит слова Шумахера RaceFans.



Напомним, Себастьян Феттель покинул брифинг без разрешения, что запрещается, согласно спортивному кодексу ФИА. Стюарды Гран-при Австрии после расследования действий пилота «Астон Мартин» решили оштрафовать Феттеля на € 25 тыс., но на данный момент наказание несёт условный характер.

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