Стало известно, что сделал Феттель на брифинге пилотов. Себастьяну дали условный штраф

Стюарды Гран-при Австрии Формулы-1 завершили расследование действий немецкого пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля на пятничном брифинге пилотов. Из итогового решения судей стало известно, что Феттель без разрешения покинул брифинг, перед этим выразив своё разочарование происходившим обсуждением (ФИА и пилоты обсуждали действия судей на Гран-при Великобритании).



Согласно спортивному кодексу ФИА, гонщик не имел права покидать брифинг без разрешения. В связи с этим судьи приняли решение оштрафовать Феттеля на € 25 тыс., однако пока наказание несёт условный характер. Штраф вступит в силу, если до конца сезона-2022 Феттель позволит себе новые нарушения любого из пунктов статьи 20.1 спортивного кодекса Формулы-1.