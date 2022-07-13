Камазовец Каргинов рассказал, как тащил по трассе «Шёлкового пути» автомобиль Васильева

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал о помощи, которую оказал бывшему лидеру легкового зачёта ралли-марафона «Шёлковый путь» Владимиру Васильеву на седьмом этапе гонки.



«Очень сложное начало. Буквально сразу со старта пошёл ливень и, видимо, уже до нас промочил почву. Мы с трудом вписывались в повороты, хорошо, что это было недолго, километров, может быть, 10. Потом всю дорогу трасса была сухой, и уже более уверенно ехали.



За 80 км до финиша увидели остановившийся экипаж Васильева. Мы остановились около него, ребята подошли, сказали, что у них сломалась коробка передач, и попросили дотянуть их до финиша. Мы приняли решение об оказании помощи. Так аккуратно, очень перестраховываясь, доехали до финиша. Мы не атаковали, понимая, что ребята сзади едут практически вслепую и любое наше резкое торможение может вызвать аварию, поэтому ехали очень аккуратно, думая о позади идущем экипаже.



На «Дакаре» в последний день гонки на лиазоне после спецучастка мы тоже тянули экипаж Васильева по асфальту на буксире через весь город. Было опасно, поэтому ехали аккуратно, но надёжно», — приводит слова Каргинова пресс-служба «Шёлкового пути».