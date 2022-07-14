Гасли: нам крайне необходима модернизация болида

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли выразил отчаяние по поводу недостаточного темпа команды в Австрии, заявив, что им необходимо модернизировать свой болид.

«Мы были нигде с точки зрения темпа. Я пытался сделать всё, что мог, но в данный момент делать просто нечего. Поэтому думаю, что нам крайне необходима модернизация машины, чтобы добиться хоть какого-то приличного результата.

Стараюсь бороться изо всех сил. Я получил штраф в Австрии, так что, думаю, сам виноват. В то же время вы знаете, что, когда вы боретесь бок о бок, это всегда риск, я думаю, мы видели это в прошлом. Это не было преднамеренным, но для Себастьяна это закончилось не очень хорошо, к сожалению», — приводит слова Гасли RaceFans.