Гасли: нам крайне необходима модернизация болида
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли выразил отчаяние по поводу недостаточного темпа команды в Австрии, заявив, что им необходимо модернизировать свой болид.
«Мы были нигде с точки зрения темпа. Я пытался сделать всё, что мог, но в данный момент делать просто нечего. Поэтому думаю, что нам крайне необходима модернизация машины, чтобы добиться хоть какого-то приличного результата.
Стараюсь бороться изо всех сил. Я получил штраф в Австрии, так что, думаю, сам виноват. В то же время вы знаете, что, когда вы боретесь бок о бок, это всегда риск, я думаю, мы видели это в прошлом. Это не было преднамеренным, но для Себастьяна это закончилось не очень хорошо, к сожалению», — приводит слова Гасли RaceFans.
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