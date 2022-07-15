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Росберг: Шумахер не готов к топ-команде

Росберг: Шумахер не готов к топ-команде
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг оценил перспективы пилота «Хааса» Мика Шумахера.

«У Мика было несколько тяжёлых недель, так что мы все рады, что ему удалось совершить прорыв. Сейчас, когда я открываю газеты, то не вижу ни слова критики в его адрес. Поразительно, как всё быстро меняется в этом виде спорта. Одна гонка и классная дуэль с Ферстаппеном — и всё забыто. Психологически это было важно для него, сейчас Мик на эмоциональном подъёме.

Однако я думаю, что пока Шумахер не готов идти в топ-команду. Ему есть над чем работать, что показывали прошлые гонки. Не нужно торопиться. Мы видели пример Джорджа Расселла, который провёл три года в «Уильямсе», а затем перешёл в «Мерседес», — цитирует Росберга GrandPX.

Напомним, в последних двух этапах Мик Шумахер занимал восьмое и шестое места соответственно. Это его первые очки в Формуле-1.

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