Росберг: Шумахер не готов к топ-команде

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг оценил перспективы пилота «Хааса» Мика Шумахера.
«У Мика было несколько тяжёлых недель, так что мы все рады, что ему удалось совершить прорыв. Сейчас, когда я открываю газеты, то не вижу ни слова критики в его адрес. Поразительно, как всё быстро меняется в этом виде спорта. Одна гонка и классная дуэль с Ферстаппеном — и всё забыто. Психологически это было важно для него, сейчас Мик на эмоциональном подъёме.
Однако я думаю, что пока Шумахер не готов идти в топ-команду. Ему есть над чем работать, что показывали прошлые гонки. Не нужно торопиться. Мы видели пример Джорджа Расселла, который провёл три года в «Уильямсе», а затем перешёл в «Мерседес», — цитирует Росберга GrandPX.
Напомним, в последних двух этапах Мик Шумахер занимал восьмое и шестое места соответственно. Это его первые очки в Формуле-1.
- 15 июля 2022
-
12:55
-
12:52
-
12:32
-
12:00
-
11:46
-
10:56
-
10:35
-
10:11
-
09:45
-
00:48
-
00:01
- 14 июля 2022
-
23:00
-
21:55
-
20:51
-
20:12
-
18:49
-
17:53
-
16:26
-
15:22
-
14:47
-
14:28
-
14:02
-
12:48
-
12:41
-
11:57
-
11:56
-
11:14
-
10:44
-
10:42
-
09:54
- 13 июля 2022
-
23:50
-
22:20
-
21:10
-
20:37
-
18:52