Хаккинен: у Мика Шумахера действительно есть шанс показать, на что он способен

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о немецком гонщике «Хааса» Мике Шумахере. На Гран-при Австрии Мик показал шестой результат. В общем зачёте пилотов Формулы-1 в его активе 12 очков — немец занимает 15-е место.



«Я был очень рад видеть, как Мик Шумахер провёл ещё одну сильную гонку за «Хаас» и финишировал шестым, опередив на две позиции своего опытного напарника Кевина Магнуссена. Мик получает много внимания из-за репутации своего отца, и это оказывает давление. Однако он очень спокойный, зрелый молодой парень — ему всего 23 года — и он явно обретает уверенность в себе и своей машине.



Прошлый сезон был его первым в Формуле-1, это был год его обучения, когда у «Хааса» не было конкурентоспособной машины. В этом году мы видим, что команда добилась хорошего прогресса с новым болидом и принятыми правилами, так что у Мика действительно есть шанс показать, на что он способен», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.

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