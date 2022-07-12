Хаккинен: у Мика Шумахера действительно есть шанс показать, на что он способен

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о немецком гонщике «Хааса» Мике Шумахере. На Гран-при Австрии Мик показал шестой результат. В общем зачёте пилотов Формулы-1 в его активе 12 очков — немец занимает 15-е место.
«Я был очень рад видеть, как Мик Шумахер провёл ещё одну сильную гонку за «Хаас» и финишировал шестым, опередив на две позиции своего опытного напарника Кевина Магнуссена. Мик получает много внимания из-за репутации своего отца, и это оказывает давление. Однако он очень спокойный, зрелый молодой парень — ему всего 23 года — и он явно обретает уверенность в себе и своей машине.
Прошлый сезон был его первым в Формуле-1, это был год его обучения, когда у «Хааса» не было конкурентоспособной машины. В этом году мы видим, что команда добилась хорошего прогресса с новым болидом и принятыми правилами, так что у Мика действительно есть шанс показать, на что он способен», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
- 12 июля 2022
-
19:04
-
18:39
-
18:00
-
17:13
-
16:28
-
16:15
-
15:59
-
15:18
-
15:14
-
14:56
-
14:33
-
14:02
-
13:35
-
13:01
-
12:30
-
12:16
-
10:58
-
10:40
-
09:41
-
09:17
-
09:00
-
00:14
- 11 июля 2022
-
23:59
-
23:03
-
21:56
-
21:22
-
20:56
-
20:16
-
19:56
-
18:45
-
17:43
-
17:41
-
16:48
-
16:37
-
16:17