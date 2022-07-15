Экипаж «МАЗа» сошёл на «Шёлковом пути», не справившись с преодолением брода

Пилот экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский рассказал о причинах схода на ралли-рейде «Шёлковый путь».



«Всё печально для нас вышло. Я не ожидал, что брод будет такой глубокий и с ямами. Я на самом деле видел тебя [фотографа Дмитрия Гальчуна], как ты глубоко сидишь. Я просто побоялся забуксовать в этом броде и на входе в брод просто нажал газ и провалился. А так как у нас фильтр воздушный здесь впереди под капотом, то вся волна просто зашла в фильтр, и мотор так сильно черпанул воду, что сейчас не прокручивается. У нас были технические проблемы ещё с утра. На приводных шестернях ГРМ уже были отколоты некоторые зубцы, и мотор громко работал. Мы на самом деле боялись, чтобы всё не развалилось и мы доехали сегодня. Но мотор, в принципе, выдержал, только не выдержал из-за воды, и всё. То есть теперь всё – точно сход», — приводит слова Вишневского официальный сайт «Шёлкового пути».



Руководитель команды и пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович также рассказал подробности схода своего напарника.



«На самом деле мы остановились сразу после старта на втором километре, чтобы дождаться Алексея Вишневского – между нами было 25 минут. Но мы приняли такое решение, что поедем сегодня вместе, потому что он выехал с какими-то техническими проблемами на трассу, и мы решили его страховать, идти за ним. И, в принципе, всё это время двигались, дожидались 25 минут его. И в два экипажа поехали вместе вплоть до брода. Но вот в броду грузовикам нельзя было идти по мосту, а нужно было идти вброд. И не было прописано, что, я считаю, в принципе не совсем корректно.



По глубине брода можно было хотя бы сделать пометку, что брод будет глубокий. У нас фильтр расположен впереди под капотом передней части. И брод настолько глубокий, что у Алексея капот ушёл под воду и он полностью зачерпнул мотором воду. На самом деле, если бы не это решение его сегодня дождаться и страховать, на его месте на 100% был бы я, потому что точно так же мы ехали в брод, без всяких знаков, ни один, ни два, ничего», — приводит слова Сергея Вязовича официальный сайт «Шёлкового пути».

Новость по теме Никита Мазепин стал вторым по итогам предпоследнего этапа «Шёлкового пути»