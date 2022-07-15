Никита Мазепин стал вторым по итогам предпоследнего этапа «Шёлкового пути»

Экс-гонщик Формулы-1, россиянин Никита Мазепин стал вторым в классе мотовездеходов по итогам девятого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь». Никита выступает за команду Can-Am. Первой по итогам предпоследнего этапа стала Анастасия Нифонтова. Третий результат продемонстрировал Армен Пузян.
Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Девятый этап:
1. Анастасия Нифонтова — 4:02.50.
2. Никита Мазепин +03.13.
3. Армен Пузян +6.56.
4. Сергей Карякин +8.10.
5. Дмитрий Мордкович +17.10.
Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Общий зачёт после девятого этапа:
1. Никита Мазепин — 30:35.29.
2. Армен Пузян — 31:11.20.
3. Сергей Карякин — 31:21.57.
Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.
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