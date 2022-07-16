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«Еле выбрались оттуда». Каргинов рассказал о броде, из-за которого сошёл один из «МАЗов»

«Еле выбрались оттуда». Каргинов рассказал о броде, из-за которого сошёл один из «МАЗов»
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Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов подвёл итоги девятого спецучастка ралли-рейда «Шёлковый путь».

«Хороший спецучасток, скоростной, извилистый, рабочий. В легенде был проезд брода, грузовикам объезжать запрещено. И вроде нырнули аккуратно, даже слишком медленно, мне показалось, можно было быстрее. Еле выбрались оттуда. После этого заметили вибрацию, остановились, увидели, что развалился вентилятор основного радиатора. И радиатор пробили, вытекал тосол. Поменяли радиатор, залечили рану, насколько могли. Но все равно течёт», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Каргинов после девяти спецучастков занимает четвёртое место в зачёте грузовиков.

Видео доступно на YouTube-канале KAMAZ-master.

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