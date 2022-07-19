Хэмилтон: надо работать над тем, чтобы в будущем в автоспорте было больше разнообразия

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, где отметил важность вопроса разнообразия в автоспорте. Для этой цели на этап в Сильверстоуне Льюис пригласил трёх ребят, которые только делают первые шаги в этом спорте.
«В этом году я пригласил трёх талантливых гонщиков в Сильверстоун. Я не могу выразить всей благодарности каждому, кто помог мне в этом путешествии. Ведь так важно уделять внимание этому вопросу, поддерживать молодые таланты и работать над тем, чтобы в будущем в автоспорте было больше разнообразия, чем в настоящем. Джошуа, Майлз и Корделл — спасибо вам, что разделили Сильверстоун со мной. Горжусь всеми вами», — написал Хэмилтон.
Фото: Из соцсетей Льюиса Хэмилтона
Фото: Из соцсетей Льюиса Хэмилтона
Фото: Из соцсетей Льюиса Хэмилтона
Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться:
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