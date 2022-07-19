Ферстаппен отреагировал на возможное исключение Гран-при Бельгии из календаря Формулы-1

Чемпион Формулы-1 и пилот команды «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен прокомментировал возможное исключение Гран-при Бельгии из календаря чемпионата.
Напомним, ранее сообщалось, что в следующем сезоне Формула-1 может отказаться от проведения этапа в Бельгии, что вызвало недовольство среди гонщиков.
«Было бы очень обидно лишиться этапа в Спа. Это моя любимая трасса в мире, особенно учитывая недавние изменения зоны вылета и инфраструктуры. Я считаю, что это просто потрясающая трасса для болида Формулы-1, для любой машины, если говорить о её скоростных поворотах и плавности темпа», – приводит слова Ферстаппена издание Autosport.
Ранее с критикой возможного исключения Гран-при Бельгии выступил четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель.
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