Ферстаппен отреагировал на возможное исключение Гран-при Бельгии из календаря Формулы-1

Чемпион Формулы-1 и пилот команды «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен прокомментировал возможное исключение Гран-при Бельгии из календаря чемпионата.



Напомним, ранее сообщалось, что в следующем сезоне Формула-1 может отказаться от проведения этапа в Бельгии, что вызвало недовольство среди гонщиков.



«Было бы очень обидно лишиться этапа в Спа. Это моя любимая трасса в мире, особенно учитывая недавние изменения зоны вылета и инфраструктуры. Я считаю, что это просто потрясающая трасса для болида Формулы-1, для любой машины, если говорить о её скоростных поворотах и плавности темпа», – приводит слова Ферстаппена издание Autosport.



Ранее с критикой возможного исключения Гран-при Бельгии выступил четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель.