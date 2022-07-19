Феттель назвал большой ошибкой возможное исключение Гран-при Бельгии из календаря Ф-1

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель раскритиковал потенциальное исключение трассы Спа-Франкоршам из календаря Формулы-1.
Напомним, ранее сообщалось, что Формула-1 в следующем сезоне может отказаться от проведения Гран-при Бельгии, что вызвало недовольство среди гонщиков.
«Спа — потрясающая трасса. Я не знаю ни одного гонщика, которому не нравилось бы ездить в Спа, в отличие, к примеру, от трассы в России. Не потому, что это Россия, а исключительно ввиду того, что трасса там слишком однообразна. Будет обидно потерять Гран-при Бельгии. Я не голосую, но предпочёл бы и дальше приезжать в Спа, особенно после прошлого года. Люди пришли, заплатили, а из-за дождя не получили ни гонки, ни компенсации. Отказ от Спа будет большой ошибкой по многим причинам», — приводит слова Феттеля GPFans.
- 19 июля 2022
-
13:52
-
12:57
-
12:55
-
11:03
-
10:59
-
09:43
-
00:51
-
00:26
- 18 июля 2022
-
23:01
-
22:53
-
21:48
-
21:44
-
20:53
-
19:58
-
19:52
-
18:55
-
18:51
-
17:43
-
17:32
-
16:35
-
16:09
-
15:43
-
14:41
-
13:30
-
13:18
-
11:48
-
10:53
-
10:46
-
09:48
-
09:17
-
00:34
- 17 июля 2022
-
23:34
-
22:38
-
21:39
-
19:54