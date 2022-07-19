Феттель назвал большой ошибкой возможное исключение Гран-при Бельгии из календаря Ф-1

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель раскритиковал потенциальное исключение трассы Спа-Франкоршам из календаря Формулы-1.



Напомним, ранее сообщалось, что Формула-1 в следующем сезоне может отказаться от проведения Гран-при Бельгии, что вызвало недовольство среди гонщиков.



«Спа — потрясающая трасса. Я не знаю ни одного гонщика, которому не нравилось бы ездить в Спа, в отличие, к примеру, от трассы в России. Не потому, что это Россия, а исключительно ввиду того, что трасса там слишком однообразна. Будет обидно потерять Гран-при Бельгии. Я не голосую, но предпочёл бы и дальше приезжать в Спа, особенно после прошлого года. Люди пришли, заплатили, а из-за дождя не получили ни гонки, ни компенсации. Отказ от Спа будет большой ошибкой по многим причинам», — приводит слова Феттеля GPFans.