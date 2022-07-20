«Игора Драйв» открыла версию трассы, построенную с прицелом под Формулу-1

Автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области официально представил новую конфигурацию трассы «Гран-при», которая увеличивает длину круга до 5183 метров. Новый участок начинается с удлинения прямой после 12-го поворота и заканчивается подъёмом на стартовую прямую после 20-го поворота. При этом на новом участке серьёзный перепад высот: с максимальным подъёмом 12,0% от 13-го до 15-го поворотов и максимальным спуском 12,5% между 15-м и 16-м поворотами. Длина стартовой прямой увеличилась до 1100 метров, что должно повысить вероятность обгонов.



Новый участок трассы был построен менее чем за один год. Трассу расширяли с прицелом на принятие с 2023 года Гран-при России Формулы-1. Напомним, уже после начала реконструкции автодрома контракт на проведение Гран-при России был расторгнут из-за событий на Украине. При этом на «Игора Драйв» всё ещё рассчитывают принять этапы крупных международных серий после нормализации политической обстановки.