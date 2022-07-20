Стало известно, какие ещё серии могла принять «Игора Драйв», кроме Формулы-1

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов рассказал, какие соревнования могли бы пройти в ближайшее время на трассе «Игора Драйв», если бы не события на Украине.



«Мы вели очень активные диалоги со всеми мировыми сериями. С «Дорной» насчёт MotoGP/Супербайка, с WEC, WRC… Все были крайне заинтересованы в данном объекте. Например, с WRC можно было провести суперспешиал на гоночной трассе и дальше отправиться на спецучастки в Ленинградской области.



Как только ситуация позволит возобновить все эти диалоги, мы в обязательном порядке это сделаем. Уже был проделан большой объём работы. Мы хотим, чтобы всё вернулось сюда», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.



Гендиректор «Росгонок» также ответил на вопрос, какие доработки инфраструктуры потребуются для международных серий: «Надо будет смотреть, кто хочет приехать. Мы уже в достаточно комфортном положении, только для Ф-1 было бы тесновато. Но опыт «Зандворта» показывает, что всё возможно».