Стало известно, какие ещё серии могла принять «Игора Драйв», кроме Формулы-1

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов рассказал, какие соревнования могли бы пройти в ближайшее время на трассе «Игора Драйв», если бы не события на Украине.
«Мы вели очень активные диалоги со всеми мировыми сериями. С «Дорной» насчёт MotoGP/Супербайка, с WEC, WRC… Все были крайне заинтересованы в данном объекте. Например, с WRC можно было провести суперспешиал на гоночной трассе и дальше отправиться на спецучастки в Ленинградской области.
Как только ситуация позволит возобновить все эти диалоги, мы в обязательном порядке это сделаем. Уже был проделан большой объём работы. Мы хотим, чтобы всё вернулось сюда», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
Гендиректор «Росгонок» также ответил на вопрос, какие доработки инфраструктуры потребуются для международных серий: «Надо будет смотреть, кто хочет приехать. Мы уже в достаточно комфортном положении, только для Ф-1 было бы тесновато. Но опыт «Зандворта» показывает, что всё возможно».
- 20 июля 2022
-
12:45
-
12:32
-
12:30
-
12:22
-
12:20
-
11:56
-
10:57
-
09:30
-
03:06
-
00:36
-
00:32
-
00:08
- 19 июля 2022
-
23:32
-
23:02
-
21:57
-
21:39
-
20:28
-
19:54
-
19:42
-
19:11
-
19:09
-
18:22
-
17:38
-
16:53
-
15:40
-
14:56
-
13:52
-
12:57
-
12:55
-
11:03
-
10:59
-
09:43
-
00:51
-
00:26
- 18 июля 2022
-
23:01