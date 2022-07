«Не имеет аналогов в мире». Трассу под Питером круто доработали — до уровня Ф-1

Сегодня трасса «Игора Драйв» официально стала длиннее: на автодроме ввели в эксплуатацию новый участок, благодаря которому длина выросла более чем на километр — до 5183 метров. Именно на такой конфигурации с 2023 года должен был проходить Гран-при России Формулы-1. Этап Ф-1 по понятным причинам до Ленинградской области не доберётся, но строительство нового участка всё-таки завершили — и журналисты, включая корреспондента «Чемпионата», смогли всё изучить.

История вопроса

О реконструкции трассы стало известно сразу же после решения о переезде Формулы-1 из Сочи под Санкт-Петербург. Четыре километра по нынешним формульным временам — маловато, плюс были опасения, что и после смены локации российский этап не начнёт баловать обгонами, с которыми на «Сочи Автодроме» чаще всего было тяжко. Прежние прямые «Игоры Драйв» казались недостаточно длинными для болидов Ф-1 — и новая конфигурация должна была улучшить в том числе это. Плюс она позволяет удачно использовать холмистый рельеф и сделать трассу подходящей для мотогонок любого уровня — вплоть до MotoGP.



«У нас был подход совместного дизайна, — рассказывает директор гоночных трасс «Игора Драйв» Андреа Беноцци. — Мы создали виртуальный стол вместе с бюро Германа Тильке, ФИА, ФИМ, РАФ, МФР, строителями и нами самими. Мы постоянно общались друг с другом, чтобы дойти до идеального проекта».



«Модернизация проходила быстрыми темпами, — добавляет знаменитый гонщик и один из вдохновителей проекта «Игора Драйв» Владимир Васильев. — Начали в прошлом году на фоне коронавируса, мешали политические вопросы, но мы уложились в срок. Та трасса, которая сейчас есть, не имеет аналогов в мире. Пусть кто-то скажет, где есть похожая трасса».

Полная схема трассы «Игора Драйв»

Как выглядит новый участок и каким он мог быть ещё

Итак, выше вы можете увидеть трассу в конфигурации «Гран-при» — включая новый участок от продлённой прямой после 12-го поворота до начала стартовой прямой после крутого 20-го. Журналисты во время презентации смогли и прокатиться по обновлённой трассе (конечно, на пассажирском сиденье), и осмотреть её сразу с двух трибун.



Если совсем коротко — впечатляет! Фото и даже видео не могут передать реального перепада высот. Особенно вспоминается спуск (уклон — 12,5%!) от 15-го поворота к 16-му. Максимально коварное место, которое наверняка будет одновременно и безумно нравиться пилотам, и раздражать. Ошибки с блокировкой колёс здесь практически неизбежны, что лишний раз доказали и пилоты РСКГ, которых пригласили прокатиться по обновлённой трассе: чуть ли не при каждом прохождении новой секции виднелся дымок из-под передних колёс и далеко не всегда удавалось выбрать оптимальную траекторию.

«Я немного в замешательстве была, когда проходила повороты в первый раз, — призналась бывшая российская гонщица W Series, а теперь участница РСКГ Ирина Сидоркова. – Мне нравится то, что мне непонятно, и вот мне это было непонятно! Не могу не отметить 16-й поворот с огромным спуском вниз. Вы проделали отличную работу».

Перепад высот на трассе «Игора Драйв»

Авторы проекта надеются на интересную борьбу не только на двух прямых, обрамляющих новую секцию, но и внутри нового участка. Трассу на нём специально сделали шире (15 метров при допустимых 12), чтобы повысить шансы на борьбу и перекрещивание траекторий. Да, наверное, на длинных болидах Ф-1 будет трудновато, но вот на борьбу машин из других серий точно стоит рассчитывать.



Что же до Ф-1 (мы ведь верим, что хоть когда-нибудь Гран-при доберётся до «Игоры»?), то ждём атак на торможении перед 13-м поворотом и уж точно на стартовой прямой, чья длина теперь перевалила через километр. Явно пойдёт на пользу и то, что последний 12-й поворот медленный, а значит, преследователь сможет повиснуть на заднем антикрыле у соперника.

Вид на новый участок «Игора Драйв» Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Интересно, что получившаяся конфигурация трассы — не первый вариант, который «Игора» обсуждала с Формулой-1 и другими заинтересованными сторонами. В интервью «Чемпионату» Беноцци рассказал, что изначально прямая перед 13-м поворотом должна была идти ещё дальше, имелись и другие различия. Однако в итоге проектировщики максимально учли рельеф: обошлось без разрушения естественного холма. Кроме того, итоговый вариант безопаснее для мотогонок — не забываем, что в перспективе «Игора» хочет принять не только Ф-1, но и MotoGP либо Мировой супербайк.



Наконец, новый участок точно должен понравиться болельщикам. Планируются сразу три трибуны, с которых будут видны все восемь новых поворотов (редкость для любой гоночной трассы мира): перед 13-м поворотом и на его вершине сверху зоны вылета, а также настоящий амфитеатр рядом с 16-м и 17-м поворотами. Ваш автор взял бы билет на будущую трибуну за 13-м поворотом: если сесть повыше, то, наверное, вы увидите и всю стартовую прямую.

Вид с трибуны-амфитеатра Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Что ещё изменили на трассе

Вообще, правильно говорить не о строительстве нового участка «Игоры», а о реконструкции всей трассы. Например, на трассе заменили все внешние бордюры — это было необходимо для получения лицензии высшей категории со стороны ФИМ. Кроме того, изменили заезд на пит-лейн и выезд с него. Раньше теоретически могла возникнуть ситуация, при которой пилот вылетит в первом повороте и врежется аккурат в бок ничего не подозревающему сопернику, только что совершившему пит-стоп. Теперь выезд в этом месте надёжно защищён барьерами.

При этом выезд получился непростым, чем-то напомнил Абу-Даби: кто-то может перестараться и задеть отбойник. Однако «Чемпионат» заверили, что на этот случай продумана оперативная эвакуация разбитой машины. Ну а риск аварии? На это Беноцци ответил двумя поговорками: Shit happens и No risk – no fun!



Если говорить об общих характеристиках трассы, то болиды Ф-1 образца 2022 года должны развивать на стартовой прямой скорость 325 км/ч, а примерное время круга — минута и 22 секунды. При этом Беноцци рассчитывает, что на «Игоре» не будет споров насчёт соблюдения пределов трассы: высокие поребрики и сама конфигурация круга такова, что выезд на обочину не должен давать гонщикам никакой выгоды.

Стартовая прямая «Игоры Драйв» Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Что ещё есть на «Игоре» для болельщиков

Помимо нового участка, журналистам показали другие многочисленные объекты «Игоры», которые тоже вполне готовы принять этапы мирового уровня: трассы для ралли-кросса и мотокросса, а также картинговый трек. Также на территории автодрома есть классный автомузей, центр контраварийной подготовки и другие объекты.



«Возможности комплекса, можно сказать, пьянят, — заявил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов. – Если в Сочи, где мы выросли, мы всегда чем-то ограничены (заборы, местные жители, безопасность для мотоциклетных гонок), то здесь нет никаких ограничений. Только собственной фантазией. Мы планируем использовать все площадки».



Прямо сейчас «Игора» готова одновременно принять 35 тысяч зрителей, чего уверенно хватает для любых российских соревнований. Когда дело всё-таки дойдёт до международных серий, то уже утверждён проект, который увеличит вместимость до 65 тыс. По словам Владимира Васильева, уже даже есть разрешение на строительство. При этом во время реконструкции уже построены дополнительные тоннели для болельщиков, которые позволят им быстрее перемещаться по территории.

Картинговая трасса «Игоры Драйв» Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Как доехать?

Когда «Игора» готовилась принять Гран-при Формулы-1, то было публично объявлено об улучшении транспортной доступности автодрома. Планировалась реновация двух железнодорожных станций — Сосново и 69-й километр, в дни Гран-при должны были ходить «Ласточки», а от станций — шатлы до трассы. Теперь эти планы поставлены на паузу. Однако железная дорога всё равно никуда не пропала, запускать шатлы в случае массовых мероприятий никто не запрещал.



Есть и автобусное сообщение с Санкт-Петербургом, хотя ехать придётся достаточно долго: даже без пробок — примерно час. Зато остановка прямо у входа на автодром. И всё же на данный момент очевидно, что проще всего добираться до «Игоры» на автомобиле.



Если же вернуться к Ф-1, то организаторы готовились обустроить площадки для кемпингов — в ожидании как иностранцев (прежде всего финнов), так и российских болельщиков. «Мы уже сейчас видим, что эта история в России развивается», — отметил Титов.

И какие же теперь планы?

Очевидно, что в ближайшее время «Игора» сосредоточится на внутрироссийских соревнованиях: в этом году запланированы этапы РСКГ, RDS, REC. Планируются и события, напрямую не связанные с гонками (фестиваль Garage Fest, автотеатр «Драйв Шоу»). Конечно, запланированы трек-дни, во время которых по трассе можно проехать и на собственной машине (после прохождения техосмотра). В общем, планируется максимальная загрузка с мая по сентябрь, а также зимой (главное, чтобы она была холодная, а не слякотная).



А что же международные гонки? «Мы вели очень активные диалоги со всеми мировыми сериями, — рассказывает Титов. – С «Дорной» насчёт MotoGP/Супербайка, с WEC, WRC… Все были крайне заинтересованы в данном объекте. Например, с WRC можно было провести суперспешиал на гоночной трассе и дальше отправиться в область. Как только ситуация позволит возобновить все эти диалоги, мы в обязательном порядке это сделаем. Уже был проделан большой объём работы. Мы хотим, чтобы всё вернулось сюда».