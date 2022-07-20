Опубликовано расписание этапа RDS GP в Красноярске. Этап посвящён памяти судьи чемпионата

Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP) отправляется в сибирское турне – пилотов главного чемпионата страны по дрифту встречает трасса «Красное кольцо» (Red Ring) в Красноярске. Город, который по праву считается одним из символов российского дрифта, в этот раз примет мастеров управляемого заноса в выходные, 23–24 июля. Этап будет посвящён памяти красноярца Андрея Наумова, судьи RDS GP, погибшего весной этого года.



Главной интригой четвёртого этапа RDS GP – 2022 станет мощное противостояние сибиряков. Среди лидеров личного зачёта – сразу пять пилотов из Красноярска, для каждого из которых предстоящий этап станет в той или иной мере домашним. Напарники по команде «Форвард Авто» Георгий Чивчян и Леонид Шнайдер, пилот BY Motorsport Дмитрий Ермохин, лидер «FailCrew Дарксайд» Аркадий Цареградцев (пусть и заявленный как пилот из Сочи) и лидер этого сезона, победитель уже двух этапов в 2022 году Дамир Идиятулин (SITNEC FRESH AUTO DRIFT) – каждый из красноярцев точно постарается выиграть на знаковой для себя трассе.



А для Аркадия Цареградцева предстоящий дрифт-уикенд станет очередной возможностью впервые в этом сезоне занять место на подиуме. В отличие от своих земляков-соперников, Цареградцев за три прошедших этапа ещё ни разу не смог оказаться на призовом пьедестале, поэтому он будет полон желания отыграться в Красноярске.



Второй год подряд в стартовых списках RDS GP на «Красном кольце» значатся местные пилоты, которые на постоянной основе выступают в младших сериях и турнирах по зимнему дрифту, а в Гран При РДС проводят только один этап на домашней трассе. В 2021 году разовыми выступлениями в RDS GP отметились Леонид Шнайдер и Иван Корнейчик. И если первый стал пилотом «Форвард Авто» и проводит в RDS GP свой первый полный сезон, то второй пока ограничивается стартами на Red Ring. Если Ивану Корнейчику улыбнётся удача, молодой красноярец может рассчитывать не только на место в топ-32, но и на выход в топ-16 и более высокие результаты.



Состав судейской коллегии RDS GP – 2022 остаётся неизменным на протяжении всего чемпионата. Судьями выступают руководитель РДС Дмитрий Добровольский и профессиональные пилоты Максим Ахтямов и Антон Новиков.



Расписание четвёртого этапа RDS GP – 2022 на «Красном кольце» (время местное*)



23 июля, суббота

8:30 – 9:30 — тренировки

10:00 – 14:00 — квалификация

15:00 – 16:00 — официальное открытие первого дня и автограф-сессия

16:30 – 18:30 — парные заезды Топ-32



24 июля, воскресенье

9:00 – 10:30 — тренировки

11:00 – 12:00 — официальное открытие второго дня и автограф-сессия

12:30 – 14:00 — парные заезды топ-16

15:00 – 17:00 — парные заезды топ-8 / топ-4 / финал

17:30 – 18:00 — церемония награждения

* Разница во времени между Красноярском и Москвой составляет +4 часа



Следить за событиями на трассе можно будет на трибунах «Красного кольца», а также в прямом эфире на платформе RDS TV. Квалификационные заезды доступны для просмотра бесплатно, а парные заезды — по подписке.