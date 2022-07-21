Алонсо: не хотел, чтобы моё возвращение в Ф-1 было таким же, как у Шумахера или Райкконена

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о своих ощущениях от Формулы-1 в 40-летнем возрасте.

«В прошлом было несколько примеров, когда люди возвращались в Формулу-1. Например, Кими Райкконен или Михаэль Шумахер. У всех нас было ощущение, что они уже не те, что раньше. И я не хотел этого в своем возвращении. Думаю, что более или менее я этого достиг. Я такой же, каким был раньше. И это было важно для меня.



Даже если внутри я чувствовал, что я прежний, я должен доказывать это время от времени, а такие уикенды, как в Канаде, помогают почувствовать это в паддоке.

И теперь тебе приходится давать сотни интервью, журналисты спрашивают тебя, как ты чувствуешь себя в 40 лет и точно ли ты такой же, как и раньше. А какие у тебя теперь амбиции? Теперь вы возвращаетесь в 40 лет, это просто для развлечения или вы действительно чувствуете себя быстро? Не то чтобы я злюсь на всё это… но, конечно, я чувствую себя быстро. Если бы это было не так, то я никогда бы не вернулся», — приводит слова Алонсо The Race.