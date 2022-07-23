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Маттиа Бинотто предположил, какой будет разница между «Феррари» и «Ред Булл» на ГП Франции

Маттиа Бинотто предположил, какой будет разница между «Феррари» и «Ред Булл» на ГП Франции
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Глава «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о соперничестве с командой «Ред Булл» на Гран-при Франции. По мнению Бинотто, борьба будет очень плотной и всё будут решать доли секунды.

«Думаю, на самом деле «Ред Булл» не так постоянен на длинных отрезках. Полагаю, между нами снова будут лишь доли секунды. Может быть, в «Ред Булл» добавят немного прижимной силы, а мы, наоборот, немного убавим. В этом году такое уже случалось», — приводит слова Бинотто GPblog со ссылкой на Auto Motor und Sport.

Напомним, третья свободная практика Гран-при Франции состоится сегодня, 23 июля. Её начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

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