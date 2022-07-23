«Феррари» угрожает Формуле-1 судом. Неужели правила изменят из-за «Мерседеса» и Хэмилтона?

Дельфинирование (оно же — подпрыгивание, раскачивание и т. д.) машин Формулы-1 остаётся главной темой для обсуждений в нынешнем сезоне. В ходе уикенда Гран-при Франции стало известно о планах ФИА внести довольно серьёзные изменения в регламент 2023 года. Известно и то, что больше половины команд Ф-1 недовольны потенциальными поправками в правила — дело даже может дойти до гражданского суда. Кто же прав и что будет дальше?

Никаких прыжков! В 2023-м — тем более

Напомним, проблему с дельфинированием обнаружили ещё на зимних тестах: из-за возвращения в Ф-1 граунд-эффекта машины начали раскачиваться на прямых и в скоростных поворотах, словно подпрыгивая. Очевидно, что чем сильнее и дольше такие прыжки, тем хуже приходится спине и зрению гонщика. Апогей наступил на Гран-при Азербайджана с его длинными бакинскими прямыми: машины «Мерседеса» прыгали так сильно, что Льюис Хэмилтон чуть ли не ныл от боли и еле завершил гонку.



После этого ФИА посчитала, что безопасность гонщиков находится под угрозой, и принялась за дело. Была подготовлена техническая директива, которая определяла предельно допустимое подпрыгивание болида, а также надежные методы его измерения. Плюс вносились поправки в правила, исключающие двойное толкование некоторых моментов насчёт конструкции днища машин — сложнейшей детали, которая и провоцирует прыжки.

Ну, в директиве ничего страшного нет: после её детального обсуждения, а также решения отложить вступление в силу до Гран-при Бельгии все команды будут готовы к работе при немного изменённых правилах. Однако сейчас стало известно, что одной директивой ФИА не ограничивается: к 2023 году федерация хочет ввести серьёзные поправки в технический регламент.



По неофициальным, но максимально достоверным данным, края днища хотят поднять на 25 миллиметров, горловину диффузора изменить, а также и внести некоторые другие изменения. Это сделает днище менее эффективным, ударит по прижимной силе и тем самым исключит ситуацию, при которой машины снова начнут активно прыгать из-за того, что болиды 2023 года будут ещё сильнее присасываться к трассе благодаря развитию техники на второй сезон новых правил.

Шесть бунтовщиков

И вот с этими потенциальными поправками возник скандал. Против нынешнего пакета предложений выступили как минимум шесть команд: «Феррари», «Ред Булл», «Альфа Таури», «Альфа Ромео», «Хаас» и «Уильямс». Поговаривают, что теоретически к ним могут присоединиться ещё два коллектива. Учитывая, что «Мерседес» и «Макларен» поддерживают планы ФИА, нетрудно догадаться, что «Астон Мартин» и «Альпин» пока находятся в числе неопределившихся.

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Чем же так разгневаны команды? Во-первых, на дворе конец июля, а значит, все уже вовсю работают над болидами 2023 года. Изменения в правилах сильно ударят по программам развития машин, тем более в нынешних условиях, когда команды ограничены и бюджетами, и временем работы в аэродинамических трубах.

Во-вторых, протестующие резонно замечают: а зачем вообще изменения в правилах? В последних гонках на дельфинирование никто не жалуется — прыгать перестал даже «Мерседес».

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В-третьих, конкуренты немцев из «Ред Булл» и «Феррари» обращают внимание на то, что поправки в регламенте внезапно сыграют на руку именно «серебряным стрелам» — по крайней мере, если команда Тото Вольфа сохранит верность нынешней концепции машины.



«Значительное изменение правил на следующий год проталкивается, чтобы одна команда могла опустить свою машину ниже и получить выгоду от своей концепции, – прозрачно намекает на «Мерседес» босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер. — Надеюсь, в итоге можно будет найти разумное решение, потому что вносить фундаментальные изменения в правила уже слишком поздно. У нас не было проблем в этом году. Есть только одна команда, у которой большие проблемы. В Формуле-1 самые талантливые инженеры в мире, так что я почти гарантирую вам, что в следующем году проблем с машинами не будет ни у кого. В последних гонках всё было нормально, здесь тоже. Так что не считаю изменение правил верной реакцией».

Кристиан Хорнер и Маттиа Бинотто готовы бороться против ФИА Фото: Eric Alonso/Getty Images

Безопасность или нет?

Казалось бы, что могут сделать команды, если ФИА твёрдо намерена утвердить поправки? На самом деле, не всё так просто. Столь позднее изменение регламента требует поддержки самих команд, либо же федерация может пойти по форс-мажорному сценарию: обосновать поправки вопросами безопасности. В такой ситуации ФИА имеет право менять правила вообще без спроса.



«Нет никаких причин поднимать вопрос о безопасности, — протестует босс «Феррари» Маттиа Бинотто. — Большинство команд уже давно взяли ситуацию с дельфинированием под контроль. К гонке в Спа к тому же будут определены чёткие разрешённые границы. Если машины соответствуют требованиям, то, значит, они безопасны. А если нет никаких аргументов про безопасность, то изменение правил должно идти в рамках стандартной процедуры».

Если ФИА будет настаивать и всё равно утвердит изменения, то Формулу-1 может ожидать крайне нежелательное развитие событий: разборки в обычном гражданском суде. В «Феррари» отметили, что готовы через суд доказать, что никакой проблемы с безопасностью не было, а значит, ФИА не имела права вносить поправки без согласований. При этом в рамках судебного разбирательства представители федерации будут обязаны доказать свою позицию, а не просто сказать: «Мы так считаем».



Конечно, доводить дело до юридических войн никто не хочет. Команды дали понять, что согласны на компромисс — например, если края днища будут подняты только на 10 миллиметров. Обсуждения продолжаются, но при этом найти консенсус нужно как можно быстрее: с одной стороны, работа над машинами 2023 года продолжается, с другой — Всемирный совет ФИА планировал обсудить поправки уже 2 августа. Соответственно, у федерации и команд есть всего полторы недели, чтобы согласовать позиции и не разругаться окончательно.