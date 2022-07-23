Сайнс и Магнуссен начнут гонку Гран-при Франции с конца стартовой решётки

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен из «Хааса» получат новые двигатели и начнут гонку Гран-при Франции с конца стартовой решётки. Об этом информирует официальный сайт Международной автомобильной федерации (ФИА).



Напомним, гонка Гран-при Франции состоится завтра, 24 июля. Её начало запланировано на 16:00 по московскому времени. Сегодня же проходит третья свободная практика. Она началась в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит её текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке:



Формула-1. Гран-при Франции. Онлайн-трансляция третьей практики.

Самые яркие Гран-при Франции Формулы-1:

Примечательно, что ранее Сайнс намекнул, что не ограничится штрафом в 10 позиций на Гран-при Франции.